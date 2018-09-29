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Çivril’de hayaller gerçeğe dönüştü

Çivril’de 330 konutlu TOKİ evleri için kura çekimi yapıldı. Vatandaşların sevincine Başkan Zolan da ortak oldu

Giriş Tarihi: 29.9.2018
Çivril’de hayaller gerçeğe dönüştü
DENİZLİ'NİN Çivril ilçesinde yapımı devam eden 330 konutlu TOKİ evlerine başvuruların ardından noter huzurunda toplu kura çekimi gerçekleştirildi. TOKİ toplu kura çekimi programına Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Çivril Belediye Başkanı Gürcan Güven, TOKİ Uzmanı İbrahim Ethem Topçu, Çivril idari amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Çivril Belediyesi Vali Recep Yazıcıoğlu Konferans Salonu'ndaki kura çekiminde Çivril Belediye Başkanı Gürcan Güven, "Bugün hayaller gerçek oluyor. 330 tane kardeşimiz yuva sahibi oluyor. TOKİ konutlarının olduğu yerde Çivril'imize yeniden mahalle kuruyoruz. Dar gelirli, evi olmayan kardeşlerimizi ev sahibi yapmak için yola çıktık. Yapılan TOKİ konutlarının biraz ilerisinde 110 bin metre karelik devasa bir alanımız var. Buraya da 500 konut yapmak için çalışmalarımıza başladık. Ve şunu söyleyeyim TOKİ konutlarının olduğu yer Çivril'imizin en güzel yeridir. Ben şimdiden bütün ev sahiplerimize hayırlı uğurlu olsun diyorum" dedi. TOKİ konutları kura çekilişinde Çivrillilerin sevincine ortak olan Başkan Osman Zolan, "Şu anda Ege'de, alt ve üst yapısıyla, sosyal tesisleriyle, sağlık tesisleriyle birçok ihtiyaçlarını karşılamış durumda ve örnek bir ilçe Çivril. Bunu da çoktan hak ediyordu" diye konuştu.
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Çivril’de hayaller gerçeğe dönüştü
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