Ekol Sanat Galerisi 5. sezonu açıyor

BUGÜN NELER OLDU

Sanat Galerisi, 5. sezonun ilk sergisinde uzun yıllardır Bodrum'da yaşayan Ali Atmaca ve Ayşen Karakaya son dönemde yarattıkları birbirinden farklı 50 eserlerden oluşan "Gümüşlük Büyücüleri" adlı sergi 5 Ekim Cuma günü sanatseverlerle buluşacak ve 5 Aralık Çarşamba gününe kadar Ekol Sanat Galerisi'nde izlenebilecek. Ayşen Karakaya, boyaların arkasına saklanmış insan bedenlerinin taşıdığı net, belirgin hayvan kafalarıyla aidiyetlerimizi hatırlatıyor. Ali Atmaca ise resimlerinin gücünü, fütursuzca korkusuz olmasından alıyor. Edebiyatın, Anadolu'nun ve dünya müziklerinin derinliğinden çizgilerini çıkarıyor. Ekol Sanat Galerisi ve Ekol Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Opr. Dr. Mehmet Baz, "Ekol Sanat Galerisi olarak 5. sezona merhaba demenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu sezonda daha önceki sezonlarda olduğu gibi Türk Resim Sanatı'nın önde gelen isimlerini sanatseverlerle buluşturmaya devam edeceğiz. İlk sergimizde yine daha önceden konuk ettiğimiz Ali Atmaca ve Ayşen Karakaya'yı ağırlayacağız. Tüm sanatseverleri 5 Ekim'deki sergi açılışımıza davet ediyorum" dedi.