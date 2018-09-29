Emlak fuarı kapılarını açtı

ELIT
Fuarcılık organizasyonu ile düzenlenen İzmir
Property Expo/İzmir Emlak, Gayrimenkul ve Yatırım Fuarı, Fuar İzmir'de düzenlenen törenle kapılarını açtı. Açılış törenine katılan İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Selahattin Varan, son dönemde yaratılmaya çalışılan olumsuz havanın en kısa sürede normale döneceğine inandığını da belirtti. Varan, "İnanıyorum ki bu günler çok kısa bir süre içinde geride kalacak ve Türkiye yeniden büyük hedeflerine doğru emin adımlarla ilerleyecektir. Gayrimenkul sektörü dün olduğu gibi bugün de en güvenli limandır. İmar barışı için bize 450 bin başvuru yapıldı" dedi. Elit Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Kudret Çiçekçi ise, "İzmir'de ilk kez böylesine önemli ve kapsamlı bir emlak fuarı gerçekleştiriliyor. Emlak fuarımız sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada ses getirecek bir fuar olacaktır" dedi. 110 firmanın katılacağı fuar yarın sona erecek.