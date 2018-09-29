Foça’da denizin suyu berraklaştı

BUGÜN NELER OLDU

Foça İlçesi'nde Gencelli ve Cumhuriyet Mahallesi bölgesinde, geçen 30 Ağustos tarihinde denizde petrol sızıntısı meydana geldi. Yaklaşık 2.5 kilometrelik sahil şeridi sızıntı nedeniyle petrolle kaplandı, siyaha büründü. Kirliliğin temizlenmesi için çalışma başlatıldı. Denize petrolün nereden sızdığına dair Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Aliağa Liman Başkanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipler çalışma yaptı. İncelemeler sonrasında Aliağa gemi söküm ve geri dönüşüm tesislerine getirilen Harrier isimli gemiden yapıldığı saptandı. TÜBİTAK'ta yapılan testler sonrasında da petrolün bu gemiden döküldüğü kesinlik kazandı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'da firmaya 1 milyon 644 bin 742 kesildiği idari para cezası kesildiğini açıklamıştı.Olayın hemen ardından denizde sürdürülen çabalar sonuç verdi. Petrolün tabaka halinde vurduğu deniz kıyısı tamamen temizlendi. Su yüzeyindeki petrolün temizlenmesinin tamamlanmasından sonra çalışmalar kara bölümüne taşındı. Buradaki işlemler de önemli oranda tamamlandı. Bazı bölgelerde ince temizlik olarak isimlendirilen çalışmaların sürdüğü açıklandı. Denizde ve kıyıda günler süren çabalar sonrasında gelinen son nokta, temizlik çalışmalarını sürdüren şirketin hem karadan hem de havadan drone ile çektiği görüntülerle ortaya çıktı.