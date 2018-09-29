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Göztepe ilk 5’i hedefliyor

Süper Lig’in 7. haftasında yarın Konyaspor’u ağılayacak olan Göztepe, sahaya 3 puan için çıkacak. Göz-Göz, rakibini devirirse ilk 5’e girme fırsatı yakalayacak

Giriş Tarihi: 29.9.2018
Göztepe ilk 5’i hedefliyor
Spor Toto Süper Lig'de Kayserispor ve Trabzonspor galibiyetleriyle sezona ağırlığını koymaya başlayan Göztepe, gözünü üst sıralara çevirdi. Pazar günü 11 puana sahip 5. sıradaki Atiker Konyaspor'u ağırlayacak Göztepe, rakibini yendiği takdirde ilk 5'e girme fırsatı yakalayabilecek. Sarı-kırmızılıların Konyaspor'la oynadığı haftada lider Medipol Başakşehir 11 puana sahip 6'ncı sıradaki Yeni Malatyaspor'la, 10 puanlı 7. Ankaragücü ise aynı puana sahip 8. Antalyaspor'la karşılaşacak. Sıralamada 9 puanla 9. durumda olan Göztepe kazanıp üstündeki takımların puan kaybını bekleyecek. Galibiyet serisini 3 maça çıkarmayı hedefleyen ekibinde sakatlıkları süren stoper Kadu, orta saha Atakan ve golcü Cikalleshi forma giyemeyecek. Satışa çıkan biletler kısa sürede tükenirken, Göztepe taraftarının desteği ile dolu tribünlere oynayacak.

İVME YAKALADIK
Teknik direktör Bayram Bektaş, Konyaspor'un güçlü bir takım olduğunu söyledi. Takımından iyi futbol ve galibiyet beklediğini dile getiren genç teknik adam, "Çok iyi bir ivme yakaladık. Serimizi sürdürmek istiyoruz. Taraftarımızın desteğini alacağız. Hepimiz en iyi şekilde Konyaspor müsabakasına hazırlandık. Haftayı mutlu bitirmek istiyoruz" diye konuştu. Konyaspor forması giyen Göztepe'nin eski golcüsü Adis Jahovic, Ziraat Türkiye Kupası'nda Yeni Amasyaspor'la oynanan maçta direkt kırmızı kart gördüğü için sahadaki yerini alamayacak.
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Göztepe ilk 5’i hedefliyor
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