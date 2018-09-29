Karaboyalık’tan üç ay sonra bereket akacak

BUGÜN NELER OLDU

çiftçilerin sabırsızlıkla bekledigi Sivaslı Karaboyalık Göleti'nde adım adım sona yaklasıyor. Yüzde 85'i tamamlanan proje; sene sonuna kadar bitirilecek ve önümüzdeki yıldan itibaren tarlalara Karaboyalık'tan bereket akacak. Gölet önümüzdeki yıldan itibaren bölge üreticisine her yıl yaklasık 600 bin lira daha fazla kazandıracak. Müjdeli haberi Usaklı çifçilere veren DSI Genel Müdürü Mevlüt Aydın, DSI'nin gelistirdigi projeler ile üretimi tesvik ettigini ve ülke ekonomisine katkı sagladıgını ifade etti. Aydın, "Tarımda saglanan verim artısları, üretim deseninin çesitlenmesi, çiftçi gelirlerinde dogrudan ve dolaylı artısa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksullugun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yasam standardını yükselttigi için göçü önlüyor" dedi.