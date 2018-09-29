Pınar bulundu, Edanur sırra kadem bastı

İZMIR'IN
Tire İlçesi'nde özel bir lisede öğrenim gören, salı gününden bu yana haber alınamayan kız öğrenci Pınar E'nin bulunması için Tire Emniyet Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan özel ekip, Pınar E'nin erkek arkadaşı olduğu belirtilen F.K'yle (21) bindikleri motosikletle ilçeden ayrıldığını belirledi. İzi takip eden ekip, Pınar E. ve F.K'nin Afyonkarahisar
'ın Çay ilçesi Yeşilyurt köyünde olduğunu tespit etti. Jandarma ekipleri, Pınar E. ve Tire'den birlikte ayrıldığı F.K'yi bulunduğu evden alarak karakola götürdü. Öte yandan Manisa Akhisar, emekliliğinin ardından inşaatlarda bekçilik yapan babası Abdülmecit Yaka ile yaşayan 15 yaşındaki Edanur Yaka, geçen 1 Eylül'de ortadan kayboldu. Sokak sokak kızını arayan acılı baba Yaka, "2 yıl önce eşim vefat etti. Annesinin ölümünden sonra kızım çok değişti. Geceleri ben işte olduğum sırada sabahlara kadar sokaklarda geziyordu. Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne bir süre tedavi gördükten sonra çıkmıştı. O yaştaki bir kız onca gün ne yer, ne içer, ne yapar? Hayatından endişe ediyorum" dedi.