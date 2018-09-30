Altınordu 1’e razı

Altınordu
, Spor Toto
1. Ligi'ndeki maçta Hatayspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Daha önce Altınordu forması giyen Yusuf Abdioğlu
ve Gökhan Karadeniz
, eski takımlarına karşı forma giydi. 16. dakikada ceza sahasında kaleye arkası dönük pozisyonda Sinan Kurumuş ile paslaşan Selim Ilgaz, düzeltip vurdu: 1-0. 81. dakikada Serdar Deliktaş'ın üç rakibinin arasından kurtulup güzel pasında topla buluşan Kemal Rüzgar, Yusuf Abdioğlu'ndan tek hamlede sıyrılıp plaseyi yaptı: 1-1. 90 artı 4. dakikada yaşanan müthiş karambolde Gökhan Karadeniz vurdu, kaleci Erce Kardeşler son anda uzanıp mutlak gole izin vermedi. Maç 1-1 sona erdi.