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, gençlerle türkü söyledi

Giriş Tarihi: 30.9.2018
Bakan Kasapoğlu, gençlerle türkü söyledi
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 'nın Turgutlu ilçesinde, Şehit Tolga Artuğ Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti. Memleketinde gençlerin projelerini tek tek inceleyen , müzik atölyesinde de öğrencilerle birlikte türkü söyledi. Gençlik merkezine tam not veren Bakan Kasapoğlu, şehit Artuğ'un anne ve babasıyla yakından ilgilendi. İlçe Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü İsmail Eksür'den görülen kurslarla ilgili bilgiler alan Kasapoğlu, tekno kafe, müzik atölyesi, resim sergisi, karate salonu ve el sanatları atölyelerini ziyaret etti. Kasapoğlu, gençlerin projelerinin yakından takip edilmesi gerektiğini söyledi. Müzik sınıfına giren Bakan Kasapoğlu, Milletvekili Murat Baybatur ile öğrencilerin yanına oturup, 'in 'Uzun ince bir yoldayım' türküsünü onlarla birlikte söyledi.
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Bakan Kasapoğlu, gençlerle türkü söyledi
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