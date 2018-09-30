Bakan Kasapoğlu, gençlerle türkü söyledi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Manisa
'nın Turgutlu ilçesinde, Şehit Tolga Artuğ Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti. Memleketinde gençlerin projelerini tek tek inceleyen Bakan Kasapoğlu
, müzik atölyesinde de öğrencilerle birlikte türkü söyledi. Gençlik merkezine tam not veren Bakan Kasapoğlu, şehit Artuğ'un anne ve babasıyla yakından ilgilendi. İlçe Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü İsmail Eksür'den görülen kurslarla ilgili bilgiler alan Kasapoğlu, tekno kafe, müzik atölyesi, resim sergisi, karate salonu ve el sanatları atölyelerini ziyaret etti. Kasapoğlu, gençlerin projelerinin yakından takip edilmesi gerektiğini söyledi. Müzik sınıfına giren Bakan Kasapoğlu, Milletvekili Murat Baybatur ile öğrencilerin yanına oturup, Aşık Veysel
'in 'Uzun ince bir yoldayım' türküsünü onlarla birlikte söyledi.