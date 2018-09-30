Balıkesir ilmek ilmek işleniyor

Baskan Zekai Kafaoglu, Büyüksehir Belediye Baskanlıgı görevine seçilmesiyle birlikte Balıkesir
'i adeta ilmek ilmek isliyor. 2018'in ulasım yılı ilan edildigi Balıkesir'de neredeyse ulasılmayan mahalle kalmazken, ekipler 2 bin kilometrelik asfalt yol hedefine ulasmak için gecesini gündüzüne katıyor. Ayrıca okul bölgelerindeki yollar da yenileniyor. Büyüksehir Belediyesi yol bakım ekipleri, Altıeylül Ilçesi'nin ana arterlerinden birisi konumundaki Teknik Lise Caddesi'nin asfalt çalısmalarına katıldı. Teknik Lise Caddesi'ndeki çalısmaları yerinde inceleyen Baskan Kafaoglu, "Teknik Lise Caddemizde asfalt iyice bozulmustu, neredeyse timsah sırtı olmustu. Teknik Lise Caddemiz standartlara uygun sekilde sıcak asfalt kaplanarak trafigin en yogun oldugu en islek caddelerimizden biri olan Teknik Lise caddemizdeki trafigi de daha konforlu hale getirmeyi planladık. Her sey çocuklarımız için" dedi. 52 NOKTADA ÇALIŞMA
Il genelindeki asfaltlama ve kilit parke döseme çalısmaları ile ilgili de bilgiler veren Baskan Kafaoglu sözlerini söyle sürdürdü: "Yol yapım çalısmalarımız sehrin muhtelif yerlerinde olanca hızıyla devam ediyor. Bir taraftar asfalt kaplama çalısmaları, diger yandan kilit parke tası döseme çalısmaları sürüyor. Aynı anda günlük ortalama 52 ayrı noktada çalısmalar yapılıyor. Kırsal mahallelerimizde de çalısmalarımız tüm hızıyla sürüyor. Bir taraftar yüklenici firmalarımız diger taraftan Fen Isleri Daire Baskanlıgımıza baglı ekiplerimizin marifetleri ile yola devam ediyoruz. Durmak yok yola devam diyoruz. Hedeflerimize ulasmak için gece gündüz çaba sarf ediyoruz" Yol ve kavsak çalısmalarının yanı sıra diger birimler tarafından yürütülen bir çok hizmetin de devam ettigini vurgulayan Baskan Zekai Kafaoglu; söyle konustu: "Bir taraftan asfalt ve kavsak çalısmalarımız devam ederken; diger yandan BASKI'nin, Kent Estetigi Daire Baskanlıgımızın çalısmaları da sürüyor. Yetistirmeye çalıstıgımız parklar var. Onlarla ilgili bir kısmını kendimiz yapıyoruz, bir kısmını da yüklenici firmalar vasıtasıyla yaptırıyoruz. Geçtigimiz günlerde Ivrindi'deki millet parkının temelini attık. Hemen akabinde Havran'daki millet parkımızın temelini attık. Kendi imkanlarımız ile yapacak oldugumuz Savastape'deki millet parkımızın da temeli atıldı. Kepsut'ta yapacagımız millet parkımız var. Yine Bahçelievler'de Dis Hastanesinin karsısında devam edecek olan büyük bir park projemiz var. Orada tapusu 922 kisinin üzerinde olan bir alan da vardı agaçlandırma bölgesi olarak. Bu park çalısmasına bu alanı da ilave ederek tekrar projeyi revize ediyoruz. Insallah bu çalısma da bittikten sonra ihalesini yaparak Bahçelievlerimize gerçekten Atatürk Parkı'ndan büyük bir park kazandırmıs olacagız. Bunun yanında Bahçelievler ile Plevne mahallelerimiz arasında kapalı pazar yeri ihalesi yapılıp temelleri atıldı. Yüklenici firmamız orada çalısmalarını sürdürüyor. 2. Gündogan'dan açık pazar yerimiz vardı. Onun da üstünün kapatılması noktasındaki çalısmalar tüm hızıyla sürüyor. Ekim sonu gibi bu pazar yeri de tamamlanmıs olacak. Verdigimiz sözlere ve hedeflere ulasma noktasında ciddi bir gayret içerisindeyiz. Bu çalısmalarda emegi geçen tüm arkadaslarıma tesekkür ediyorum" dedi.