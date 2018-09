Balıkesir sosyal şehre dönüşüyor

BUGÜN NELER OLDU

Bandırma17 Eylül Üniversitesi'nin 2018 - 2019 Akademik Yılı'na baslaması dolayısıyla bir üniversitenin kampüsünde bir tören düzenlendi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoglu ve Balıkesir Büyüksehir Belediye Baskanı Zekai Kafaoglu ile çok sayıda davetli katıldı. Törende bir konusma yapan Balıkesir Büyüksehir Belediye Baskanı Zekai Kafaoglu, büyüksehir olarak Bandırma 17 Eylül Üniversitesi'ne her türlü destegi verdiklerini ve Rektör Süleyman Özdemir'le sürekli irtibat halinde olduklarını söyledi. 2018- 2019 Egitim ve Ögretim Yılı'nın hayırlı olmasını dileyen Kafaoglu, "17 Eylül aynı zamanda Bandırmamızın kurtulus günü. Kurtulus günümüzü de de kutluyorum. Cenab-ı Allah bizleri tekrar isgallerle karsılastırmasın, tekrar Istiklal Marsı yazmaya mahkûm etmesin. Birlik, beraberlik içerisinde bu ülkeyi her zaman koruyabilecegimizi 15 Temmuz'da yine hep birlikte gösterdik. Bundan sonra da gösterecegimizden hiç kimse tereddüt etmesin" dedi.Büyüksehir Belediyesi olarak egitime büyük önem verdiklerini ifade eden Kafaoglu, "Akademik bir yılın açılısını yapıyoruz. Büyüksehir Belediyesi olarak üniversitelerimizin arkasındayız. Yeni olmasına ragmen üniversitemiz ile bir çok proje gerçeklestirdik. Genç bir üniversite olmasına ragmen çok basarılı. Bu basarılarıyla biz de gurur duyuyoruz. Sayın rektörümüze, Süleyman Hocama kocaman bir alkıs rica ediyorum. Sag olsun, var olsun. Bizleri de motive ediyor, hep projelerle geliyor" dedi Balıkesir Büyüksehir Belediye Baskanı Zekai Kafaoglu, konusmasının son bölümünü ise gençlige ayırdı. "Gençler bir ülkenin ana damarlarıdır" diyen Kafaoglu, "1 milyon 200 bin nüfuslu Balıkesir'in belediye baskanı olarak gençlerimizin gelistirdigi projelerinin arkasındayız. Özellikle egitim ve ögretimle ilgili, üniversitelerle ilgili gelen projeleri hiç geri çevirmiyoruz. Çünkü gençler bizim gelecegimiz. Bu ülkenin gelecegi sizlersiniz. Cumhurbaskanımızın koymus oldugu hedefler, 2023, 2053, 2071 hedeflerine bu gençlik ulastıracak. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün söylemis oldugu muasır medeniyetler seviyesine bu gençlik çıkaracak. Onun için gençlige, çocuklarına, yavrularına yatırım yapmayan milletlerin gelecegi olamaz. Büyüksehir'in bütün imkânları sizin emrinizdedir" dedi.Balıkesir'e üniversite ögretimi için gelen gençlerin ihtiyaçlarına da cevap verebilmek adına projeler gelistirdiklerini belirten Baskan Kafaoglu, "Büyüksehir olarak da üniversite ögrencilerimizin özellikle üniversite için geldigi sehirlerde sosyal donatıların ve onların vakitlerini geçirebilecekleri güzel mekanların olması son derece önemli. Özellikle tercih sebebi de oluyor. Büyüksehir olarak önümüzdeki yıl sahil seridini yeniden yapılandırarak insallah orada engelliler için, ögrencilerimiz için, üniversite ögrencileri için çok daha güzel sosyal donatılar, kafeler, gençlik merkezleri insa ederek Bandırma'daki On Yedi Eylül Üniversitemizin gelismesine kalkınmasına insallah daha fazla katkı saglamayı hedefliyoruz" dedi.