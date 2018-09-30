Balıkesir’de hedef 1 milyon metrekarelik Millet Bahçesi

Balıkesir
Büyüksehir Belediye Baskanı Zekai Kafaoglu, hedeflerinin, su ana kadar 3 ilçede temelini attıkları Millet Bahçelerinin alanını, 1 milyon metrekareye çıkarmak oldugunu söyledi. Kafaoglu, "Bu bahçeler hem bulundugu yerin tarihini ve kültürünü yansıtacak hem de oranın florasını koruyacak" dedi. Cumhurbaskanı ve AK Parti Genel Baskanı Recep Tayyip Erdogan'ın 24 Haziran Genel Seçimleri öncesinde, partisinin seçim beyannamesinde açıkladıgı ve üzerinde hassasiyetle durdugu millet bahçelerinin bir bir temelleri atılırken, bazı iller isi sıkı tutuyor. Bunlardan biri de Balıkesir. Su ana kadar Ivrindi, Havran ve Savastepe ilçelerinde Millet Bahçelerinin temeli atılırken, projelendirmesi tamamlanan Kepsut'ta da hazırlıklar son asamaya geldi. Balıkesir Büyüksehir Belediye Baskanı Zekai Kafaoglu, Ivrindi'de 55 bin, Havran'da 25 bin, Savastepe'de ise 20 bin metrekarelik millet bahçesinin temelinin atıldıgını, projelendirmesi tamamlanan Kepsut Millet Bahçesi'nin ise yakın zamanda temelinin atılacagını söyledi. Millet bahçelerini yaparken özellikle egitim kurumlarının yogun oldugu bölgeleri tercih ettiklerini ifade eden Baskan Kafaoglu, "Amacımız özellikle ögrencilerimizin bu bahçeleri kullanmalarını saglamak. Buralarda olusturacagım��z atletizm pistlerinde, spor alanlarında insallah dünya sampiyonları yetisecek" dedi. HER İLÇEYE EN AZ BİR BAHÇE
Balıkesir'de ilk Millet Bahçesi'nin temelinin Ivrindi'de 55 bin metrekarelik bir alanda atıldıgını anlatan Kafaoglu, "Millet Bahçesi'nin hizmete açılması ile birlikte Ivrindi'de merkez nüfus baz alındıgında kisi basına düsen yesil alan miktardı 8 metrekareye çıkacak. Amacımız daha yesil, daha yasanabilir, mutlu ve huzurlu bir Balıkesir insa etmek" seklinde konustu. Hedeflerinin her ilçede en az bir Millet Bahçesi olusturmak oldugunu belirten Zekai Kafaoglu, sunları söyledi: "Amacımız Balıkesir'deki Millet Bahçesi alanlarını 1.000.000 metrekareye çıkarmak. Bu bahçeler, yapıldıgı yerin tarihini ve kültürünü de yansıtacak. Halkımız buralarda hem rahat bir nefes alırken, hem de adeta geçmise yolculuk yapacak. Millet Bahçeleri aynı zamanda oranın dogal florasının korundugu ve yasatıldıgı alanlar olacak. Millet Bahçeleri yapıldıgı yerin degerini de arttıracak." GÖNÜL BELEDİYECİLİĞİ
Balıkesir Büyüksehir Belediye Baskanı Zekai Kafaoglu, atılan tüm adımların ve yapılan tüm hizmetlerin temelinde gönül belediyeciligi anlayısının yattıgını da söyledi. Balıkesir'in, Cumhurbaskanı Recep Tayyip Erdogan'ın isaret ettigi gönül belediyeciliginin laboratuvarı olduguna dikkat çeken Baskan Kafaoglu, söyle konustu: "Balıkesir, Istanbul'un üç katı büyüklügünde bir yüz ölçüme sahip. 1.2 milyon bir nüfusa sahip ve bunun sadece 300 bini sehir merkezinde yasıyor. Ama bu durum bizi yormuyor. Aksine sevkimizi, heyecanımızı daha da arttırıyor. Göreve geldigimiz günden beri neredeyse sıkılmadık el bırakmadık. 20 ilçemizin 900 kırsal mahallesinin tamamına ulastık. Sorunları yerinde tespit ederken, projelerimizi de orada yasayan insanlarımızın talepleri ve ihtiyaçları dogrultusunda gelistiriyoruz. Katılımcı yönetim modelini uyguluyoruz. Bunu insanlarımızın gönüllerine giden bir yol olarak görüyoruz." Artık vatandasların sosyal belediyeciligin gereksinimlerini istediklerini ve beklentilerin bu yönde oldugunu dile getiren Baskan Zekai Kafaoglu, söyle devam etti: "Belediyecilikte 90'lı yıllarda ideolojik belediyecilik anlayısı vardı. AK Parti ile beraber artık hizmet belediyeciligini bu millet tanıdı. Arkasından sosyal belediyeciligi tanıdı. Simdiyse gönül belediyeciligi seferberligini baslatarak insanlarımızın gönlüne dokunmayı, onlara dogumdan ölüme kadar çok dokunmayı, onların iyi gününde kötü gününde yanında bulunmayı, gönüllerini almaya çalısıyoruz. Tabii büyük yatırımlar mutlaka olacak. Bunlara milletimiz alıstı zaten. Duble yollar, otoyollar, hızlı trenler, havaalanları, hastane binaları, okul binaları. Bunlara alıstı milletimiz artık. Insanlarımız artık diyor ki "Benim hayatıma nasıl dokunuyorsun, benim için ne yapıyorsun? diyor. Artık vatandaslarımızın mutlulugu ve huzuru için, onların çoluk çocuguyla beraber dolasabilecegi yesil alanlar, yürüyüs yolları, fitness aletleri, piknik alanları, sporlarını yapabilecekleri spor alanları, içerisinde kafesinden kütüphanesine kadar olacak iste bu millet parklarıyla milletimizin gönlüne dokunmayı hedefliyoruz, milletimizle beraber olmayı hedefliyoruz." NELER OLACAK?
Millet
Parklarının içerisinde Kır Kahvesi, Mescit, Bay-Bayan-Engelli WC, Giris Kontrol Ünitesi, Semt Spor Sahası, Sert Zemin Imalatları ve Yürüyüs Yolları, Çocuk Oyun Alanı ve Oyun Grubu, Çocuk Oyun Egitim Alanı, Açık Spor Alanı Ve Fitness Aletleri, Aydınlatma Elemanları, Piknik Masası, Bank, Çöp Kovası, Bisiklet Parkı ve Bisiklet Yolu, Alan Sınırlaması Için Tel Çit, Çesme ve Bulasık Yıkama Yeri gibi argümanlar yer alacak.