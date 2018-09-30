Balıkesirli sporcular elleriyle çöp topladı

BUGÜN NELER OLDU

Büyüksehir Belediyesi Baskan Vekili Fahri Konuk, Balıkesirspor Baltok Kulüp Baskanı Mustafa Bahçeci, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Baskanı Mustafa Yılmaz, Balıkesirspor Teknik Sorumlusu Giray Bulak, Teknik heyet ve futbolcuların katıldıgı etkinlikte Balıkesirspor Baltok takımının oyuncuları çarsı merkezinde temizlik yaptı. Ellerine taktıkları eldivenlerle Balıkesir Büyüksehir Belediyesi önünden baslanan temizlik çalısmasında futbolcular ve teknik heyet çarsı merkezinde yerlerdeki çöpleri toplarken; vatandasların da destek verdigi etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.Etkinlik kapsamında açıklamalarda bulunan Balıkesir Büyüksehir Belediyesi Baskan Vekili Fahri Konuk, Balıkesirspor Baltok takımı yönetim, teknik heyet ve futbolcuları kutlarken, "Böylesine anlamlı bir günde Balıkesirspor Baltok takımından gelen bu destek çagrısı bizleri oldukça mutlu etmistir. Çevrenin bize geçmisten miras degil, çocuklarımızın bizlere emaneti oldugu göz önünde bulundurulursa bugün Balıkesirspor Baltok Teknik Heyeti ve futbolcu kardeslerimizin farkındalık olusturmak için imza attıkları bu çalısmanın ne denli anlamlı oldugu anlasılacaktır. Bu nedenle Balıkesirspor Baltok Kulüp Baskanımız Mustafa Bahçeci'nin nezdinde tüm yönetim kurulumuzu, teknik heyetimizi ve futbolcu kardeslerimize sonsuz tesekkür ile sükranlarımızı ve Balıkesir Büyüksehir Belediye Baskanımız Zekai Kafaoglu'nun selamlarını iletiyorum" seklinde konustu. Öte yandan aynı etkinlik kapsamında Balıkesir Büyüksehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Baskanlıgı'na baglı ekipler ise çocuklara kumbara ve bez çanta dagıtımı yaparak etkinlige destek oldular.