Belediye mi emlakçı mı?

Geçtigimiz yıllarda 'Belediyenin bir kurus malını bile satmadım' diyerek yol, kavsak ve arıtma tesisi yapmak için milyonlarca liralık kamulastırma yapmakla övünen Izmir Büyüksehir Belediye Baskanı Aziz Kocaoglu'nun geçtigimiz yıl baslattıgı satıs furyası yerel seçim
lere sayılı gün kala tüm hızıyla devam etti. 2017 yılının subat ayında baslayan satıslar artarak devam etti. Son olarak 17, 19 ve 26 Eylül'de 100 daire ve 66 imarlı arsanın satısı Izmir Büyüksehir'in sitesinden ilan edildi. Böylece son bir buçuk yıl içinde toplam satısa çıkarılan daire sayısı 1577 olurken arsa sayısı da 267'ye ulastı. Toplamda da satısa çıkarılan gayrimenkul sayısı 1844'ü buldu. Büyüksehir'in seçimlere sayılı gün kala elindeki gayrimenkulleri hızlı bir sekilde tek tek elinden çıkarması tartısmaları da beraberinde getirdi. DOĞAN'DAN ELEŞTİRİ
Izmir Büyüksehir Belediye Meclisi'nin AK Partili Eski Grup Baskan Vekili Bilal Dogan, Baskan Kocaoglu'na sert bir dille yüklendi. Büyüksehir'in yerel yönetimden çok emlakçı zihniyetiyle yönetildigini ifade eden Dogan, "Yapılan bu satıs islemlerine her gün bir yenisi eklenmekte, her gün yeni bir ihale haberi gelmektedir. Belediyenin isi arsa satmak mıdır? Basit bir hizmet binası yapmak için bile yer bulamayan bir yerel idare, bugün kentin kıt kaynakları ile elde edilen bunca arsayı hangi sebeple satıp günü kurtarmanın pesindedir? Büyüksehir Belediye Baskanı Aziz Kocaoglu geçmiste "Bir kurusluk mal satmadım" derken, bugün Izmir Büyüksehir Belediyesi'nin geldigi bu nokta Izmir'in nasıl yönetildiginin, yerel idarecilik anlamında yasanan içler acısı durumun ve çöküsün de göstergesidir" dedi. Satısı yapılan iki bine yakın gayrimenkulden elde edilen gelirin akıbetinin ne oldugunun Izmir kamuoyunda merak konusu olduguna dikkat çeken diye konustu. Dogan; "Büyüksehir'in bu konuda aydınlatıcı bir açıklama yapması gerekmektedir. Izmirlilerin yüz milyonlarca lira parası, kentin öz kaynaklarından elde edilen bu satıs geliri hangi projeler için, hangi isler için kullanılmaktadır? Bu para belediyenin günlük rutin hizmetlerine mi, baslanamayan projelerine mi, idarenin cari giderleri ya da maas ödemelerine mi gitmektedir? Sayın Kocaoglu'na sormak istiyoruz, övüne övüne bitiremediginiz AAA kredi notlarınız varken neden arsa ve daire satma ihtiyacı duydunuz? Yoksa belediye borç batagına mı sürükleniyor? Bu nasıl basarılı mali yapıdır? Izmirlinin parasıyla seçim yatırımı mı yapacaksınız yoksa hizmet mi üreteceksiniz? Gayrimenkul satıslarından toplanan para reklam, tanıtım, konser, festival, sarkı türküye mi harcanacak? Izmir için tas üstüne tas koymayacak mısınız?"