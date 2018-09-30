Burhaniye’ye büyükşehir dokunuşu

Göreve geldigi günden bu yana özellikle ilçelere yaptıgı sık ziyaretlerle tüm dikkatleri üzerine toplayan Balıkesir
Büyüksehir Belediye Baskanı Zekai Kafaoglu, Burhaniye'yi de bos geçmedi. AK Parti Ilçe Teskilatı, Burhaniye Belediyesi'ni ziyaretlerinin yanı sıra Burhaniyeli esnafın da taleplerini dinleyen Baskan Kafaoglu, ayrıca ilçeye yapılan çalısmaları yerinde inceleyerek bilgi aldı. Balıkesir Büyüksehir Belediyesi tarafından ilk olarak Bandırma'da hayata geçirilen ücretsiz wifi hizmetine bir yenisi de Burhaniye'de eklendi. Burhaniye Cumhuriyet Meydanı'nda hayata geçirilen ve Bilgi Islem Daire Baskanlıgı tarafından yürütülen ücretsiz wifi hizmeti aynı anda 255 kisinin internete baglanmasına imkan tanıyor. Ücretsiz wifi sistemiyle ilgili Burhaniyeliler'e bilgiler veren Baskan Kafaoglu, "Artık iletisim çagını yasıyoruz. Gençlerimizin internetsiz kalmaması için Burhaniye Cumhuriyet Meydanı'nda ücretsiz wifi hizmetini baslattık. 20 ilçemizin tamamında bu uygulamayı yapacagız. Yaklasık olarak 25 ayrı noktada sehir merkezimiz de dahil ücretsiz wifi hizmetini sürdürüyoruz. Bu uygulama sayesinde insanlarımız internet üzerinden yapacagı islemleri, faturalarını ödemeleri, bankacılık islemleri gibi birçok konuyu halledebiliyor. Bu hizmetimizin Burhaniyemize hayırlı olmasını temenni ediyoruz" dedi. Daha sonra AK Parti Burhaniye Ilçe Baskanlıgını da ziyaret eden Baskan Kafaoglu, Ilçe Baskanı Onur Bedir ve ilçe yöneticileri tarafından karsılandı. Parti binasında ilçe yöneticilerine hitap eden Baskan Zekai Kafaoglu, gerek genel gerekse yerel siyasi gelismelere dair açıklamalarda bulundu. Genel seçimleri Balıkesir olarak basarıyla atlattıklarının altını çizen Baskan Kafaoglu, "24 Haziran seçimlerinden alnımızın akıyla çıktık. Balıkesir Türkiye'nin gündemine oturdu. Partimizin her kademesinde Balıkesir konusuluyor. Cumhurbaskanımızda 'Masallah Balıkesir 24 Haziran'da ayaga kalktı' diyerek bizleri onurlandırdılar. Yerel seçimlerde de güçlerimizi birlestirecegiz. Tefrikaya düsmeyecegiz. Eksikliklerimizi tamamlayacagız. Hatalarımız varsa hatalarımızda ısrar etmeyerek düzelterek yolumuza devam edecegiz. Ortak aklı kullanacagız" diye konustu. Büyüksehir tarafından sürdürülen hükümet konagındaki çalısmaları yerinde inceleyen Baskan Kafaoglu, yüklenici firmadan binanın kasım ayı sonuna kadar hazır hale getirilmesini istedi. ESNAF DA MEMNUN
Burhaniye'deki bir dizi ziyaret ve temasların yanı sıra gittigi her ilçede oldugu gibi Burhaniye'de de esnaf ziyaretlerini ihmal etmeyen Baskan Kafaoglu, esnafın sorunlarını ve taleplerini dinleyerek çözüm noktasında gerekli talimatları verdi. Burhaniye'de Büyüksehir Belediyesi tarafından devam eden asfalt çalısmaları, kilit parke tası döseme çalısmaları ücretsiz wifi hizmeti, sahil bandındaki plajların sürekli temizlenmesi, sinek ve hasereyle mücadele konusunda verilen gayretten dolayı memnun olduklarını dile getiren esnaflar bu çalısmaların devam etmesi konusunda talepte bulundu.