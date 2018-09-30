Büyükşehir yasasını kimse eleştirmesin

Dünyaca
ünlü Sarımsaklı Plajı, Cunda Adası, Şeytan Sofrası ve daha bir çok eşsiz güzelliği ile Türk turizminin en önemli merkezlerinden biri olan Ayvalık'ın yıllarca çözülemeyen yol sorunu nihayet çözüldü. Balıkesir
Büyükşehir Belediyesinin il genelindeki asfaltlama çalışmaları tüm hızıyla sürerken, yapımı tamamlanan yollar da tek tek hizmete açılıyor. Son olarak 7 haziranda yüklenici firmaya teslim edilen Ayvalık girişindeki tek yönlü yol, dün düzenlenen törenle duble yol olarak hizmete açıldı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, "Bazı ilçe belediye başkanları Büyükşehir Yasası'nı eleştiriyor. Eğer bu yasa olmasaydı, sadece bu yolu yapmaya bile onların gücü yetmezdi. Büyükşehir olarak sadece Ayvalık'a 100 milyon liralık yatırım yaptık" dedi. Ayvalık girişindeki duble yol çalışmasının uzun sürdüğü ve yaz aylarında çalışmaların gerçekleştirildiği gibi eleştirilerin olduğunu dile getiren Başkan Kafaoğlu, konuya ilişkin şunları söyledi; "Ayvalık bizim en önemli ilçelerimizden birisi. Turizm ilçemiz. Ünü sadece Türkiye'ye değil dünyaya yayılmış bir ilçemiz. Ayvalık turizm yatırımlarının her geçen gün arttığı ilçemiz. Tabi bütün ilçelerimiz gibi burası da gözbebeğimiz. İlçeye giriş yolu 1970'li yıllardan kalma ve tek yön olan bir giriş yoluydu. Ayvalık ilçemize yakışmıyordu. Ayvalık'ın girişinin duble yol olması gerektiğine karar verdik ve gerekli çalışmaları başlatmıştık. 7 Haziran tarihinde yüklenici firmaya yer teslimini gerçekleştirdik. 25 Eylül itibariyle de yolu hizmete açıyoruz" dedi Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gencer'in geçtiğimiz günlerde Büyükşehir Belediye Yasası'nı eleştirdiği yönünde basın mensuplarının sorusunu yanıtlayan Başkan Zekai Kafaoğlu, Ayvalık'a yaptıkları yatırımları sayarak "Ayvalık İlçemize Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak yapmış olduğumuz yatırımların tutarı tam olarak 98 milyon 439 bin lira. Yani eski rakam ile 100 trilyon civarında. Baktığımız zaman bu rakam diğer ilçelerden fazla olduğunu görüyoruz. Niçin? Burası bizim turizm ilçemiz. Turizm notasında Türkiye'ye ve dünyaya açılan kapılarımızdan birisi. Tabi bunlar Büyükşehir Belediyesi marifeti ile yapılan bir iş. Bazı ilçe belediye başkanımız Büyükşehir Yasasını eleştiriyor. Bu yatırımları acaba kendi bütçesi ile yapabilecek miydi? Bunlar Büyükşehir Yasası ile gelen imkanlar ile yapılıyor. Sadece BASKİ'nin Ayvalık'ta yapmış olduğu yatırım 47 milyon TL. BASKİ burada 10.000 tonluk su deposu yaptı. Daha önceden 3.000 tonluk su deposu vardı. Su ishale hatları yaptı. Yine körfezin kirlenmemesi için derin deşarjlar ile birlikte toplamda 47 milyon TL'lik yatırım yaptı. Kent Estetiği Daire Başkanlığımızın 3 milyon TL'lik yatırımı var. Ulaşım Planlamanın 3 milyon TL'lik, Fen İşleri Daire Başkanlığı'nın 36 milyon TL'lik Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı'nın 4 milyon TL'lik ve diğer birimlerin de yatırımları var. Yani Ayvalık'a 100 milyon TL'lik yatırım yapılmış" değerlendirmelerinde bulundu.