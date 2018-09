Çamlık Tepesi’ne yeni Atatürk heykeli

BUGÜN NELER OLDU

Kuva-yi Milliye sehri Balıkesir , kendine yakısan bir Atatürk heykeline kavusuyor. Çamlık Tepesi 'nde bulunan ve 1980'den sonra yapılan yaklasık 5 metre yüksekligindeki heykelin yerine, Balıkesir Büyüksehir Belediyesi tarafından eskisinin yerine Balıkesir'in her yerinden görülebilecek yükseklikte Atatürk heykeli dikilecek. Büyüksehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden Çamlık Projesi kapsamında; Çamlık'ta bulunan Gazi Mustafa Kemal Atatürk 'ün Anıtı'nın kaldırılması ile ilgili olarak sosyal medyada dolasan iddialar üzerine Baskan Kafaoglu açıklama yaptı. Iddiaların asılsız oldugunu belirten Kafaoglu, "1980'den sonra yapılan ve yıprandıgı gözlenen Atatürk anıtının bronzdan, mermer kaideli, kaide yüksekligi 5,75 metre, heykel yüksekligi 4,25 metre olan bir Atatürk anıtı kısa süre içinde Çamlık Tepesi'ne dikilecek. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Heykeli'nin yerine sabitlenebilmesi için zemin ve kaide güçlendirme çalısmaları tüm hızıyla sürmektedir. Yeni heykelin yerine montajının tamamlanması sonrasında toplam yüksekligi 10 metre olacak Atatürk heykeli sehrin her yerinden rahatlıkla görülebilecek" seklinde konustu. 1980'li yılların basında yerine monte edilen ve üzerinden uzun yıllar geçen anıtın son derece yıprandıgını dile getiren Kafaoglu, "Ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve Kuva-yi Milliye sehri Balıkesir'imize yakısmayacak bir hal aldıgı görülmüs ve bunun için de ilimize yakısır bir Atatürk heykelinin kazandırılması zorunlu hale gelmistir. Bu nedenle eski anıt yerinden kaldırılmıstır. Tüm Türk milleti nezdinde büyük önem tasıyan Atatürk'ün unutturmaya çalısılıyormus veya izleri siliniyormus gibi bir algı yaratılmaya çalısılması manidardır. Atatürk bizim kurucu liderimizdir ve sehrimizi onun gösterdigi muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak için onun ilkeleri dogrultusunda gece gündüz çalısıyoruz" dedi. Kafaoglu, "Kurtulus Savası yıllarında verdigi kahramanca mücadeleden dolayı atalarımızı, 3 dönem ögrencilerini sehit veren Balıkesir Lisemizin kahraman evlatlarını, isimini hatırlayamadıgımız vatanı ugruna can vermis tüm kahramanlarımızı ve tabi ki en basta, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, o zorlu sartlar altında ülkeyi ayaga kaldırarak bu toprakların vatan olmasında basrol oynayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet ve minnetle yâd ediyoruz. Bu vesile ile sehrimize yakısacak olan yeni Atatürk Anıtı'nın simdiden Balıkesir'imize ve çok degerli hemserilerimize hayırlı olmasını diliyoruz" diye konustu.