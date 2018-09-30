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Çocuklar bizim geleceğimiz

Giriş Tarihi: 30.9.2018
Çocuklar bizim geleceğimiz
2018-2019 Egitim ve Ögretim Yılı'nın baslamasıyla birlikte Büyüksehir Belediye Baskanı Zekai Kafaoglu, bu egitim döneminde okula baslayan çocuklara egitim hayatlarında basarılar dilerken; özel hazırlanan kalem kutusu ve egitim araçları hediyesi gönderdi. Balıkesir Büyüksehir Belediyesi Kültür ve Sosyal Isler Dairesi Baskanlıgı tarafından il genelindeki tüm okullarda dagıtımı devam eden kalem kutuları çocuklar tarafından oldukça begenilirken, çocukların Balıkesir Büyüksehir Belediye Baskanı Zekai Kafaoglu'na tesekkür etmeleri dikkatlerden kaçmadı. Çocukların egitimine büyük önem verdiklerini dile getiren Baskan Kafaoglu, yeni egitime baslayan çocukların farkında olduklarını göstermek ve onları önemsediklerini göstermek adına böyle bir uygulama yaptıklarını söyledi.
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Çocuklar bizim geleceğimiz
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