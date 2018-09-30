‘Esnafa evimiz aşımız, gönlümüz açık’

Ahilik
Haftası dolayısıyla Balıkesir
Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birligi (BESOB
) Baskanı Fehmi Erdem ve esnaf odaları baskanları Balıkesir Büyüksehir Belediye Baskanı Zekai Kafaoglu'nu ziyaret etti. Ziyarette konusma yapan Esnaf Odaları Birligi Baskanı Fehmi Erdem 43 bin üyeyi temsilen oda baskanları olarak ziyarette yer aldıklarını ifade etti. Ahilik Haftasını kutlayan Baskan Kafaoglu esnafın toplumun temel tası oldugunu, esnafın bütün vatandasların ihtiyacını karsılayan ana unsur konumunda bulundugunu söyledi. Vatandasların AK Parti ile birlikte hizmet belediyeciligi ve sosyal belediyecilikle tanıstıgını belirten Kafaoglu 24 Haziran seçimleri sonrasında gönül belediyeciligi seferberliginin basladıgını, Balıkesir'de bunun 10 aydan bu yana uygulandıgını söyledi. BARIŞ DİLİ VURGUSU
Yerel yöneticilerinin toplumun dinamikleriyle barısık olması gerektigini hatırlatan Kafaoglu "Bu sehirde sadece biz yasamıyoruz. Biz belediye baskanı olduk diye bu memleketin en akıllı insanı degiliz. Önemli olan sehrin tüm dinamikleri ile ortak hareket etmek. Biz sizleri önemsiyoruz. Bir siyasetçi esnaf teskilatlarını yok sayarak bir yere varamaz. Her zaman isimiz, asımız, kapımız, evimiz, gönlümüz sizlere açık. Konusarak, sevgi ve barıs dilini kullanarak asamayacagımız is yok. Balıkesir büyürse hepimizin isi büyüyecek. Insanların mutlu ve huzurlu bir sekilde yasadıgı sehir olarak çalısmalarımızı sürdürecegiz. Balıkesir'de en öncelikli sorunların basında yol geliyordu. Biz de buna agırlık vererek su anda 875 kilometre yol yaptık bu da Balıkesir'den Kayseri
'ye kadar uzanıyor. Yeterli degil, daha fazlasını yapabilmek için gece-gündüz çalısıyoruz. Trafik, parklar, köprülü kavsaklar, kıyı sahilleri çalısmalarımız sürüyor" dedi. Balıkesir Büyüksehir Belediyesi olarak Günay Marmara'yı kapsayan Bandırma'ya ve körfez bölgesini temsilin Edremit ilçelerine ofis açtık bu iki bölgeye daire baskanı atadık. Haftanın bir günü Bandırma'ya, bir günü Edremit ilçesini ziyaret ediyor bölgelerdeki çalısmaları inceliyor, vatandaslarımız ile görüsüyoruz. Bununla birlikte Kıyı Hizmetleri Daire Baskanlıgı da kurduk. Büyüksehir olarak ofis açmak istiyoruz, ofis olmayan yerlere iletisim merkezleri açacagız. Balıkesir olarak önümüzdeki 5 yıl içerisinde sorunları tamamlayacagız ve sorunları konusmamıs hale gelecegiz" seklinde konustu.