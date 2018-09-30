İzmir’e ‘teknotest’ merkezi

İzmir
Kalkınma Ajansı desteğiyle İzmir Ekonomi Üniversitesi
tarafından elektronik, makine, medikal, otomotivin de aralarında yer aldığı bazı sektörlere yönelik test merkezi kurulacak. Valilik makamında düzenlenen törende İzmir Valisi
ve İZKA Yönetim Kurulu Başkanı Erol Ayyıldız
ile İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener
hazır bulundu. Vali Ayyıldız, bölgede üniversitesanayi iş birliğinin desteklenmesine yönelik projelerin destekleneceğini kaydetti. Özgener ise test merkezinin İzmir'de bulunmasının sanayicilere büyük kolaylık ve motivasyon sağlayacağını belirtti. "Çeşme plajlarına talibiz" Türkiye
'nin önemli turizm merkezlerinden Çeşme, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un, halk plajlarını ihaleye çıkartacakları açıklamasıyla bir kez daha gündeme geldi. Çeşme Belediye Başkanı en güzel plajlarından Ilıca Plajı'nı Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nden aldıklarını, gelecek yaz yeni düzenlemeyle hizmete açacaklarını, şezlong ve şemsiyenin bedava olacağını açıkladı. Dalgıç, "Bakanlığın açıklamasından sonra ilçemizdeki tacakları Muhittin Dalgıç, Türkiye'nin long diğer halk plajlarına da talibiz" dedi.