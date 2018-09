Kafaoğlu: 10 numara kent olma yolunda ilerliyoruz

BUGÜN NELER OLDU

Büyüksehir Belediye Baskanı AK Partili Zekai Kafaoglu, Izmir'de medya temsilcileriyle bir araya gelerek 10 aylık görev süresinde yaptıgı hizmetleri ve gelecekteki projelerini anlattı. Toplantıda Türkiye 'de en çok adası olan kentin 22 ada ile Balıkesir oldugunu söyledi. Sorumluluk alanlarında 1 milyon 200 bin nüfus ve 20 ilçe bulundugunu, yaz aylarında, özellikle son Kurban Bayramı'nda nüfusun 1.5 milyonu geçtigini anlatan Kafaoglu, "Bizim ikinci 5 yıla daha ihtiyacımız var. O zaman yıldızı parlayan il olacak, plakası gibi 10 numara il olacak. Hedeflerimiz, plakası gibi Türkiye'de 10 numara il olmak" diye konustu. Gönül belediyeciligi anlayısıyla hizmet verdiklerini söyleyen Kafaoglu, "Her dogan çocuga 'hos geldin' bebek çantası gönderiyoruz. Askere giden herkese 'hayırlı tezkereler çantası' gönderiyoruz. Artık belediyecilikte trend degisti. 90'lı yollarda ideolojik belediyecilik vardı. AK Parti topluma, hizmet ve sosyal belediyeciligi tanıttı. Gönül belediyeciligi yapmaya devam edecegiz. Oy derdiyle hizmet etmiyorum. 'Hizmetkarlık yapamam' diyen belediye baskanlıgına aday olmasın. Artık kisinin hayatına bire bir dokunmak lazım. Geldigimiz zaman anket yaptırdık, en büyük sorunun su fiyatlarından kaynaklandıgını gördük. Büyüksehir oldugu için kırsal kesimdeki vatandaslarımız su faturalarıyla tanıstı. Su fiyatlarında önemli ölçüde indirim yaptık. Sehir merkezinde yüzde 25, kırsala mahallelerde yüzde 50 indirim yaptık. Insanlar bir degisim oldugunu hissetti" dedi. Kafaoglu, "Millet bahçelerinin temellerini atıyoruz. Belediye binasındaki sloganını degistirdik. Daha önce 'Benim sehrim Balıkesir' yazıyordu. Simdi 'Mutlu ve huzurlu kent Balıkesir' yazıyor. Balıkesir üç ayrı saç ayagı üzerinde duruyor. Biricisi, tarım ve hayvancılık. Kırmızı et süt ve yumurtada ilk üç il arasındayız. Tarım ürünlerinde yetismeyen ürün yok. Muz ve çay dısında her sey yetisiyor. Türkiye'yi doyuran ildir Balıkesir. Ikincisi, sanayi olmadan kolay kolay gelisemiyor bir il. Istanbul sanayiden arındırılırken, Kocaeli ve Gebze doldu. Bundan sonra en yakın sehir Balıkesir. Tam bir odak sehir oldu. Otoyoldan dolayı sanayiciler ilgi göstermeye basladı. Organize sanayi alanımız doldu. Yenilerini kuruyoruz" dedi. Baskan Kafaoglu, "Üç yıldır Kurban Bayramı'nda en çok yerli turist alan il olduk. Yeni turizm yatırımları için de 5 binlik ve 25 binlik imar düzenlemelerine ihtiyacımız var. Akçay bölgesinde ikinci konutlar yapılmıs ama depreme dayanıksız olmus. Bunları yeniden düzenlememiz lazım. Termal turizmimiz de var. Kazdagları da Balıkesir'de. Balıkesir'in gelecegi çok parlak, müthis bir talep var. Son iki yılda gayrimenkulde fiyat artısında ilk sırada yer alıyoruz. Tası topragı altın oldu. Gittigim köylerde topraklarını ucuza satmamalarını tavsiye ediyorum" seklinde konustu.