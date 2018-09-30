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Kahramanların tatbikat heyecanı

Giriş Tarihi: 30.9.2018
Kahramanların tatbikat heyecanı
Büyükşehir Belediyesi'nin gözü pek itfaiyecileri, İtfaiye Haftası etkinlikleri kapsamında, İZSU hizmet binasında izleyenleri heyecanlandıran bir ve kurtarma tatbikatı düzenlendi. Senaryo gereği binanın 5. katında çıkan yangına dakikalar içinde müdahale eden itfaiyeciler, binada mahsur kalanları da başarılı bir operasyonla kurtardı. Çevrede toplananların meraklı bakışları arasında görevini tamamlayan itfaiyeciler, İzmirlilere bir kez daha güven verirken izleyicilerden de büyük alkış aldı.
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Kahramanların tatbikat heyecanı
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