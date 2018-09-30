Kameralar kuruldu çocuklar güvende

Balıkesir
'de, çocukların daha güvenli bir sekilde oyun faaliyetlerini gerçeklestirebilmesi için "Güvenlik kameralı çocuk parkları" hayata geçirildi. Balıkesir Büyüksehir Belediyesi tarafından il genelinde 19 çocuk parkına güvenlik kamerası yerlestirildi. 'Güvenlik kameralı çocuk parkları' projesinin tanıtımı Sehitler Parkı'nda yapıldı. Tanıtım toplantısına Balıkesir Büyüksehir Belediye Baskanı Zekai Kafaoglu, Ak Parti Balıkesir Il Baskanı Hasan Demiraslan, Altıeylül Belediye Baskanı Ak Partili Hasan Avcı, daire baskanları ve vatandaslar katıldı. PARKLARA HUZUR GELDİ
Balıkesir Büyüksehir Belediye Baskanı Zekai Kafaoglu, akıllı kent Balıkesir projesi için ilk adımların atıldıgını belirtirken, bu projeyle artık anne ve babaların çocuklarını daha huzurlu bir sekilde parklarda oynatabileceklerini söyledi. Ailelerin çocuklarını güvenli bir sekilde park ve oyun alanlarına gönderebilmelerini istediklerini belirten Kafaoglu, "Bizim sorumlulugumuzda olan 22 tane parkımızı kameralarla izleyerek burada olabilecek yanlıslıkları, istismarları, çocuklara yönelik olabilecek siddetin önüne geçme gayreti içindeyiz. Bununla ilgili projemizi baslatmıstık, bu devam ediyordu. Bundan sonra da devam edecek. Parklarımızın tamamını bu sekilde kameralarla izleyerek art niyetlerin önüne geçecegiz. Emniyetin de isbirligiyle bunu basaracagız. 10 parkımızda bulunan 19 çocuk oyun grubu alanının kameralarla güvenligi saglandı. Hedefimiz, kent ve ilçe merkezlerimizdeki çocuk oyun alanlarını 'Akıllı Kent Balıkesir' projesi kapsamında 2023 hedefleri dogrultusunda izlenebilir hale getirmektir" dedi. Tanıtım toplantısı ardından Baskan Kafaoglu, parkta oynayan çocuklar ve aileleri ile bir araya gelerek sohbet etti.