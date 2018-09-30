Otoyol ile Balıkesir’in ekonomisi canlanacak

İstanbul-Izmir karayolu ulasımını 9 saatten 3.5 saate indirecek otoyol projesinde sona yaklasılıyor. Balıkesir
'in Edremit yolu, Bursa yolu, Savastepe yolu istikametlerinde çalısmalar son sürat devam ederken, Balıkesir Büyüksehir Belediye Baskanı Zekai Kafaoglu, çalısmaları yerinde inceledi. 10 BÜYÜK PROJE ARASINDA
Otoyol ile ilgili yüklenici firmalardan bilgi alan Baskan Kafaoglu, "Dünyadaki 10 büyük projeden birisi de Istanbul- Izmir Otoyolu projesi. Yaklasık degeri 6.9 milyar dolarlık bir proje. Bunun 2.9 milyar liralık kamulastırma bedeli var. Üst üste koyarsanız 8 milyar doları askın bir maliyet ortaya çıkıyor. Balıkesir bu anlamda çok sanslı. Istanbul-Izmir Otoyolu Balıkesir'den geçiyor. Arkasından gelecek olan Çanakkale Köprüsü projesi de bu otoyol ile birlesecek. Yaklasık 433 kilometrelik bir yol olacak. Bunun 109 kilometresi Balıkesir il sınırları içerisinde kalıyor. Özellikle kullanılacak olan Istanbul ve Bursa istikametinden gelip turizm bölgemiz olan Edremit Ayvalık istikametine gidecekler sene sonu itibariyle 29 kilometrelik kuzey ile batı kavsagı arası açılmıs olacak. Istanbul'dan gelerek körfez hattına gidecek sürücüler sehir içi trafigine hiç girmeden Yeniköy mevkisinden bu yola çıkacak Dallımandıra mevkisinden de körfez yoluna girecekler. Ciddi bir yakıt ve zaman tasarrufu olacak" dedi. EKONOMİ CANLANACAK
Baskan Kafaoglu, yolun tamamlanması ile Balıkesir'de üretilen bir ürünün 3 gün içinde Avrupa'nın her bir yanına gönderilecegini kaydetti. Kafaoglu,"Bildiginiz gibi Osmangazi Köprüsü ile yol Bursa'ya kadar tamamlandı. Bu bile Balıkesir'in ekonomik hayatına olumlu yansıdı. Istanbul'da Organize Sanayi Bölgelerindeki birçok firma üretim için Balıkesir'den yer alımı yaptı. Firma sahipleri Istanbul'da otursa dahi otoyol ile 2 saatte Balıkesir'de bulunan fabrikasına gelebilecek, buradan 1 saatte Izmir'e gidebilecek. Yol demek medeniyet demek. Özellikle Çanakkale Köprüsü projesi tamamlandıgında da Balıkesir'de üretilen ihraç ürünleri 3 gün içinde Avrupa'nın en ücra noktalarına kadar ulastırılabilecek. Bu yol Balıkesir'in boynuna takılmıs bir gerdanlıktır. Faydalarını görmeye basladık. 2019'da yol tamamen kullanıma açılacak ancak 2018'de de yolun 29 kilometrelik kısmını sürücülerimiz kullanmaya baslayacak" dedi.