Şahin, genel sekreter yardımcılığı’na getirildi

Balıkesir
Büyüksehir Belediyesi Genel Baskan Yardımcılıgı görevini yürüten Yavuz Subası'nın görevinden istifa ederek 24 Haziran seçimlerinde milletvekili olmasının ardından, bosalan makama atama yapıldı. Büyüksehir Belediye Baskanı Zekai Kafaoglu'nun talimatıyla, Genel sekreter yardımcılıgı'na Istanbul Bagcılar Belediyesi Baskan Yardımcılıgı görevini yürüten Cemal Sahin getirildi. CEMAL ŞAHİN KİMDİR?
1971 yılında Samsun'un Terme ilçesinde dogan Cemal Lisesi'nde tamamladı. 1988 yılında girdigi Erzurum Atatürk Üniversitesi Insaat Mühendisligi Bölümü'nden 1992 yılında mezun oldu. 1992-2001 Yıllar arasında Antalya
Manavgat, Side ve Belek'te otel ve tatil köyü insaatlarında saha mühendisligi, Rusya Moskova'da da konut ve villa yapımı santiye sefligi yapan Sahin 2001-2003 Karayolları 8. Bölge Müdürlügü,2003 -2006 yılları arasında Keban, Arapgir, Divrigi Yolu Kontrol Mühendisligi, 2006 yılının haziran ayından aralık ayına kadar Karayolları 14. Bölge Müdürlügü Bursa, Inegöl, Bozüyük Yolu Kontrol Sefligi (ve Karayolları 6. Bölge Müdürlügü Asfalt Basmühendisi olarak görev yaptı. 2007 Ocak ayında göreve basladıgı Bagcılar Belediyesi'nde önce 6 ay süreyle Fen Isleri Müdürlügü ardından 2007-2009 yılları arasında Park ve Bahçeler Müdürlügü görevlerinde bulundu. EVLİ VE 3 ÇOCUK BABASI
22 Nisan 2009 tarihinde tekrar getirildigi Fen Isleri Müdürlügü görevine 30 Mart 2014 Yerel Seçimleri'ne kadar devam etti. Cemil Sahin, mahalli seçimlerin ardından olusturulan yeni yönetimde, 2014 yılında Istanbul - Bagcılar Belediye Baskan Yardımcılıgı görevine getirildi. 2018 yılında Balıkesir Büyüksehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı olarak göreve basladı. Sahin, evli ve 3 çocuk babasıdır.