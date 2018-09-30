Satsuma sevinci

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önde gelen mandalina üretim merkezlerinden Izmir'de yetisen ve önemli ihraç ürünleri arasında yer alan satsuma türü mandalinanın hasadına sayılı günler kaldı. Seferihisar Mandalina Birligi Baskan Vekili Ali Özay, satsuma türü mandalinanın toplanmasına kısa bir süre kaldıgını, bu ürünün 10-15 Ekim'de piyasaya girecegini belirtti. Geçen
yıl çiçeklenme döneminde etkili olan soguk havanın mandalinadaki rekolteyi düsürdügünü anımsatan Özay, "Geçen yıl rekoltemiz 50 bin tondu. Bu yıl ise 150 ila 200 bin ton arasında narenciye bekliyoruz. Geçen yıl rekolte yüzde 30'du, bu yıl ise agaçlarımız yüzde 100 dolu" dedi. Seferihisar Ziraat Odası Baskanı Aydogan Gülbag, "Mandalinamızın kalitesi bu yıl daha güzel, agaçlarımız daha bakımlı. Insallah iyi fiyatlarla çiftçilerimiz ürünlerini degerlendirmek istiyor" diye konustu.