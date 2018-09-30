Şehit emanetleri sergisinde hüzün

Türkıye'nin
çesitli bölgelerindeki terör olaylarında yasamını yitiren sehitlerin kıyafet ve esyalarından olusan "Sehit Emanetleri" sergisi Balıkesir
Avlu Sergi Salonu'nda düzenlenen tören ile açıldı. Sırnak Uludere'de helikopterin düsmesi sonucunda sehit olan Muhabere Yüzbası Ilker Acar'ın annesi Nurdane Acar ve kız kardesi Nilüfer Asık sergiyi gezerken gözyaslarına hakim olamadı. Anne Nurdane asık sehit oglunun kıyafetine sarılarak gözyaslarına hakim olamadı. Serginin açılıs töreni sırasında konusan Balıkesir Büyüksehir Belediyesi Baskan Vekili Fahri Konuk açılan serginin ne denli anlamlı bir sergi oldugunun altını çizerek; "Sehitlerimize tekrar tekrar Allah'tan rahmet, kederli ailelerine bas saglıgı ve sabırlar diliyorum. Bu çok önemli bir çalısma bu çalısmada emegi geçen herkese basta Menderes bey ve esi olmak üzere emegi geçen herkese çok tesekkür ediyorum" dedi. Sergiyi düzenleyen ögretmen Menderes Kılıçaslan açılıs töreninde yaptıgı açıklamada "Biz milli bilinç olusturmak istiyoruz özellikle genç nesiller üzerinde. Bizler için kendini feda etmis olan kahraman sehitlerimizin emanetlerini genç nesillere göstererek onlarda milli bilinç kavramının olusması için gayret gösteriyoruz. Bu '11. Sehit Emanetleri Fethi Sekin' sergisi. Aileler bu konuda bize çok yardımcı oluyorlar. Baslangıçta biz okulumuzda sehitler kösesi olusturmak için yola çıkmıstık. Fakat gördük ki ailelerin bu konuya çok fazla ilgileri var. Zaman içerisinde 170'e ulastı kıyafetlerin sayısı ve ailelerden gelen talep dogrultusunda sergiler açmaya karar verdik. Buradan sonrada Ankara'da ve Sanlı Urfa'da bir sergimiz olacak. Bu sekilde yolumuza devam edecegiz ve sehitlerimizi unutturmamaya elimizden geldigi kadar gayret gösteriyoruz" diye konustu. Elazıg'da ki operasyonda sehit düsen Özel Harekat Komiser Yardımcısı Cihan Karadavut'un esi Tülay Karadavut konusmasında esiyle aralarında geçen bir anıyı aktardı. Esinin sehit olmayı çok istedigini ve gönlünde hep sehit olmak yattıgına dikkat çekerek "Benim esime sehit olm ama 60-70 yasında sehit ol diyordum. Geç bir sehitlik ve bizden ayrılmasın istiyordum. Rüyalarımda da esimi hep sehit olarak görmüstüm. Esime sehit olarak gördügümü anlattıgımda 'Ne güzel bir mertebe Allah insallah beni o mertebeye eristirir" dediginde senin arkandan çektigim acıyı anlatsam sehit olmak istemezsin demistim. Ama o kadar inanıyordum ki gördügüm rüyaların gerçeklesecegine o gün geldi ve esim sehitlik mertebesini tattı. Bana geride 3 emanet 3 evlat bıraktı. Baba diyerek kosacak dagları yoktu ama onlara öyle büyük bir miras bırakmıstı ki onurlu ve serefli sehit çocugu olmuslardı" seklinde konustu. Karadavut'un konusmasının ardından serginin açılıs kurdelesini Balıkesir Büyüksehir Belediyesi Baskan Vekili Fahri Konuk, Menderes Kılıçaslan ve sehit yakınları birlikte kesti. EGELI SABAH