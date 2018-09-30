Tatil cenneti Balkesir

Balıkesir Büyüksehir Belediye Baskanı Zekai Kafaoglu, kentteki turist
ik tesislerin ve essiz sahillerin her geçen yaz daha da ilgi gördügünü ifade etti. Kurban Bayramı
tatilinde 1.5 milyon yerli turistin Balıkesir'i tercih ettigini hatırlatan Baskan Kafaoglu, "Turizm
Balıkesir'in özelliklerine ve gelecegine damgasına vuracak. Altınoluk'tan Altınova'ya kadar çok ender ve gayet güzel sahillerimiz var. Buraları harika yerler. Balıkesir'de sadece deniz yok, termal yönden de en zengin iliz. Edremit ve Gönen ilçelerinde jeotermal var. Balıkesir odak sehir olacak" dedi. Yaz sezonun basında Büyüksehir Belediyesi sorumlulugunda bulunan plajlarda kıyı-plaj temizlik çalısmalarını da yakından takip ettigini belirten Baskan Kafaoglu, "Balıkesir Büyüksehir Belediyesi sorumlulugunda olan gerekli standartları tasıyan nitelikli plaj, marina ve yatlara verilen uluslararası bir çevre ödülü olan mavi bayraklı 5 plaj bulunuyor. Ayvalık Sarımsaklı, Altınoluk Halk Plajı
ile Özedemir Kent Sitesi Önü Halk Plajı, Burhaniye Ögretmenler Mahallesi Halk Plajı ve Erdek Ocaklar Plajları bünyesinde barındırdıgı kriterlerle mavi bayrak sahibi plajlar. Mavi bayrak; plajlar için öncelikle temiz deniz suyu, sonrasında ise çevre egitimi ve bilgilendirmeye önem veren gerekli donanıma sahip iyi bir çevre yönetimini temsil ediyor. Mavi Bayrak Programı, tatlı su ve deniz alanlarında sürdürülebilir kalkınmayı destekleyerek yüzme suyu kalitesi, çevre yönetimi, çevre egitimi ve can güvenligi konularında yüksek standartlara ulasmayı hedeflemektedir" diye konustu. TOPRAĞINIZI SATMAYIN
Balıkesir'in tam bir odak sehir oldugunu ifade eden Baskan Kafaoglu, "Balıkesir, Marmara, Ege ve Iç Anadolu'yu birlestiren sehir oldu. Otoyoldan dolayı sanayiciler ilgi göstermeye basladı. Organize sanayi alanımız doldu. Yenilerini kuruyoruz. Tarım
alanlarını, turizm alanlarını asla sanayiye heba edemeyiz. Yeni alanlar bulmamız lazım. Üç yıldır Kurban Bayramı'nda en çok yerli turist alan il olduk. Yeni turizm yatırımları için de 5 binlik ve 25 binlik imar düzenlemelerine ihtiyacımız var. Akçay bölgesinde ikinci konutlar yapılmıs ama depreme dayanıksız olmus. Bunları yeniden düzenlememiz lazım. Termal turizmimiz de var. Kazdagları da Balıkesir'de. Balıkesir'in gelecegi çok parlak, müthis bir talep var. Son iki yılda gayrimenkulde fiyat artısında ilk sırada yer alıyoruz. Tası topragı altın oldu. Gittigim köylerde topraklarını ucuza satmamalarını tavsiye ediyorum" diye konustu.