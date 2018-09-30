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Yakalandılar

’de kartları ile kapılarını açtıkları evlerden hırsızlık yaptıkları öne sürülen 4 kişi tutuklandı

Giriş Tarihi: 30.9.2018
Yakalandılar
Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Siteler, İncilipınar, Çakmak, Adalet ve Gerzele mahallelerinde meydana gelen evden hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Özellikle kadın gruplar tarafından kartlarıyla kapıların açılarak hırsızlık yapıldığını tespit eden ekipler, olayları gerçekleştiren 5 şüpheliye ait 8 ikamete eş zamanlı operasyon düzenledi. İkametlerde yapılan aramada 4 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan zanlıların evlerinde müştekilere ait olduğu tespit edilen kol saati, altın yüzük ve bilezik türü ziynet eşyaları ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bir şüphelinin arandığı belirtildi.
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Yakalandılar
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