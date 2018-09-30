Zeytin sineği ile havadan mücadele

BUGÜN NELER OLDU

Büyüksehir Belediyesi, Güney Marmara Zeytin Hastalıkları ve Zararlıları ile Mücadele Birligi Baskanlıgı ve Balıkesir Tarım ve Orman Il Müdürlügü ile koordineli olarak yürütülen çalısmalar kapsamında Körfez yöresi (Ayvalık, Gömeç, Burhaniye, Edremit ve Havran Ilçeleri) zeytinliklerinde 08-27 Agustos 2018 tarihleri arasında birinci aplikasyon ilaçlama çalısmaları tamamlandı. Bu ilaçlama çalısmalarında 747 bin 500 dekar alanda 74 bin 750 litre mahlül kullanılarak ilaçlama yapılırken söz konusu birinci aplikasyon ilaçlama çalısmalarında 59 bin 800 lt ziray (cezbedici) ve 14 bin 950 lt Alphacypermethrin ULV zirai ilaç kullanıldı. Bu çalısmaların yapılabilmesi adına ilaçlama uçagı ile 167 sorti gerçeklestirildi. Güney Marmara (Bandırma, Erdek, Marmara ilçeleri) zeytinliklerinde ise 15-17 Agustos 2018 tarihlerinde birinci aplikasyon ilaçlama çalısmaları da tamamlandı. Bu çalısmalarda 67 bin 500 dekar alanda 6 bin 750 lt mahlül kullanıldı. Söz konusu birinci aplikasyon çalısmalarında 5 bin 400 lt ziray (cezbedici) ve 1 bin 350 lt Alphacypermethrin ULV zirai ilaç kullanılmıs olup, bu baglamda ilaçlama uçagı 15 sorti gerçeklestirdi.Zeytin sinegi mücadelesi programı kapsamında, zeytin sinegi popülasyonu periyodik sayım çalısmalarına baglı olarak Körfez Bölgesinde ikinci aplikasyon ilaçlama çalısmalarına 10.09.2018 tarihi itibariyle baslanıldı. Tüm bölgelerde toplamda 4 aplikasyon ilaçlama yapılması öngörülürken; 2018 yılı zeytin sinegi çalısmaları kapsamında 10.09.2018 tarihine kadar toplam 70 bin 600 lt ziray (cezbedici) ve 17 bin 650 lt Alphacypermethrin ULV zirai ilaç kullanılmıs ve toplam 197 sorti gerçeklestirilmis olup halen mücadele programı çalısmalarına devam ediliyor.