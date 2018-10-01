Akhisar deplasman fobisini yenemiyor

BUGÜN NELER OLDU

Toto Süper Lig'de deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a 2-1 mağlup olan Akhisarspor, dış sahadaki 4. karşılaşmasında da puan çıkaramadı. Bu sezona istediği gibi başlayamayan Akhisarspor, geçen hafta iç sahada Galatasaray karşısında aldığı ilk galibiyetin ardından deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a 2-1 yenildi. Teknik direktör Safet Susic'le 5. haftada yolların ayrılmasının ardından anlaşma sağlanan Cihat Arslan'la ilk maçına çıkan Akhisarspor, deplasmandan yine puan çıkaramadı ve bu yıl 4. yenilgisini aldı. Dış sahada Beşiktaş'a 2-1, Medipol Başakşehir'e 3-1, MKE Ankaragücü'ne 1-0 ve Aytemiz Alanyaspor'a 2-1 mağlup olan yeşil-siyahlı ekip, iç sahada ise Çaykur Rizespor ve Demir Grup Sivasspor'la 1-1 berabere kalmış, Galatasaray'ı ise 3-0 mağlup etmişti. Akhisarspor, ligde henüz deplasmanda puan elde edemeyen tek takım konumunda bulunuyor.