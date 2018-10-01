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Çocuğu kurtarırken kendisi boğuldu

Giriş Tarihi: 1.10.2018
Çocuğu kurtarırken kendisi boğuldu
BALIKESIR'IN Erdek İlçesi Düzler mevkiinde Hasan Kulbay (39) küçük bir kayıkla arkadaşının çocuğu Mustafa Salih Tümen'i (5) alarak denize açıldı. Kulbay, kıyıdan 100 metre açıkta kayığın alabora olmasıyla Mustafa ile birlikte suya düştü. Çevredekilerin olayı görmesiyle kıyıda bulunan Kulbay'ın arkadaşları ve çevre işletmelerde çalışanlar kayıklarla denize açılarak Kulbay ve çocuğu kurtarmak için seferber oldu. Denizden çıkarılan Kulbay'a ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Hastanye kaldırılan Kulbay, yaşamını yitirirken küçük Salih'in durumunun iyi olduğu belirtildi.
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Çocuğu kurtarırken kendisi boğuldu
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