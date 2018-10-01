Görmez: Torbalı’yı ayağa kaldırdık

BUGÜN NELER OLDU

Izmir'in en hızlı büyüyen ilçelerin basında gelen Torbalı'da 2014 yılının Mart ayında yapılan yerel seçimlerde Belediye Baskanlıgı görevine seçilen AK Partili Adnan Yasar Görmez, ilçeyi adeta bastan yarattı. Adnan Yasar Görmez baskanlıgında Torbalı Belediyesi son 4.5 yılda 500 milyon liralık yatırımla 307 projeye imza attı. Merkezi htükümetle el ele gönül gönüle hareket ettiklerini belirten Baskan Görmez, Egeli Sabah'a Torbalı'yı anlattı.- Torbalı Devlet Hastanesi bunlardan bir tanesi. 500 milyon lira hükümet ve yerel kaynakları getirdik. 307 projeyi gerçeklestirdik. Her mahalleye bir meydan projesi planladık simdiye kadar 13 adet yaptık. 92 adet çocuk oyun parkı, 767 fitness alanı, 30 tane gençler için halı saha, basket ve tenis sahası yaptık. Tam uzunlugu 5 km'ye yakın 7 adet yürüyüs yolları yaptık. 7 adet kent parkı, rekreasyon alanı yaptık. 4 tane konak insaatı devam ediyor. 20'ye yakın Abdülhamit Han'ın eserinin restorasyonunu gerçeklestiriyoruz. 14 tane mahallemizde yazlık dügün alanı kompleksi, 3 adet dügün sarayını faaliyete geçirdik. Bizim yaptıgım yatırımlar 40 yıllık yatırıma denk geliyor. 43 adet köyümüz var. Bütün köylerimizin yollarını yaptık. Hizmetimizin gitmedigi beldemiz kalmadı. 300 bin metrekareye yakın yeni yerler satın aldık. Hizmet gitmemis bütün mahallemize girdik. Burada ayrım yapmıyoruz.- Ben teskilattan gelen bir belediye baskanıyım. Teskilatı bilirim. Koltuga oturdugum andan itibaren seçim çalısmaları yapıyoruz. Bir seçim bittiginde diger seçim çalısmaları baslar. Koltuga oturdugumda bir dahaki seçime çalısmaya basladım. Çünkü tepeden gelme degiliz. Bu makamlar benim için degil partim için önemli. Torbalı gelecegin kenti olacak. IZBAN var, otoyol çok yakınımızda ve havaalanına 10 dakikalık uzaklıkta. Torba- lı halkı bize güvenmeye devam etmeli. Torbalı 2 kat büyüdü ama ikinci dönem 2 kat daha büyüyecek. Simdiye kadar makamda oturan bir belediye baskanı profili çizmedim çizmemde. Bizim yerimiz dısarıda hizmet.- Planlayıp yamadıgım ve yetistiremedigim birkaç kent parkı var. 70 dönümlük bir alanımız mevcut. Kocaman bir rekreasyon alanı projemiz olacak. Karayollarımız Izmir Aydın asfaltını bitirirse Türkmen köyden bir baslayıp Pamukyazı çıkısına kadar eski Izmir aydın devlet yolunu ısıl ısıl yapacagım. Gelecek 10 yılda Izmir'in en büyük kenar ilçelerinden biri olacak. Biz vatandasın hayatını kolaylastıracak isler yapıyoruz.- Öncelikle evde bakım hizmetimizi üç yıl önce baslattık. Evde bakım hizmeti ile iki binin üzerinde hastaya bakan ekibimiz 24 saat çalısıyor. Aynı zamanda kız çocuklarımız basta olmak üzere 3 yıldır 200 üniversiteli ögrencimize burs veriyoruz. Huzurevi binası özel vakıftaydı. Hemen o binayı geri aldık ve hizmete soktuk. 100 tane yaslı vatandasımız orada yasıyor su an.- Fetrek Köyü bizim gelecek projemiz. Fetrek'in yüz yıllık temizlik projesi. 22 km'yi temizledik. Çöplük bir alan olan Fetrek'in, simdi pırıl pırıl akan bir suyu var. Dolgu ile 200 Metrekareye yakın yeni bir alan çıkardık. Sayın valimiz Erol Ayyıldız ise bu alanın tahsisini bize verdi. 16 bin metrekarelik suni ada yaptık. Köprüleri yapılıyor. 220 bin metrekareye yakın rekreasyon alanı çıkacak. Torbalının soluk alacagı nefes alacagı bir alan ortaya çıkacak. Milli Park ise kapsamlı bir proje. Üç mahallenin ortasına 25 bin metrekareye millet parkı yapıyoruz. 2 bin kisilik anfi tiyatrosu, oturma gruplarının yer aldıgı, 600 metrekarelik bir havuza sahip ve etkinliklerin yapılacagı tam Torbalı'nın göbegine açılacak. Insallah bu eser Kasım ya da en geç Aralıkta bitecek.- Izmir Büyüksehir Belediyesi kazıyor, biz ise kapatıyoruz. 70 km civarında Ayrancılar 'da asfalt çalısması yaptık. Büyüksehir, geldi kazdı, sonra bir daha asfaltladık. Vatandas, Büyüksehir'in tahribatının hesabını bizden soruyor. AK Partili belediyeler, maalesef bu tahribatla karsı karsıya. Ilçe belediye baskanını gözden düsürmeye çalısıyorlar. Biz gönüllerde baskanız.