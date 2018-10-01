İzmir sabırla AK Partiyi bekliyor

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Parti Izmir Il Baskanı aydın Sengül, partililerle bir araya geldi. Kentteki 30 ilçenin 25'inde danısma kurulları düzenleyerek teskilatla bulusan AK Parti Izmir Il Baskanı Aydın Sengül, belediye baskan adaylarının belirlenmesi sürecinde nasıl bir yol izlenecegini anlattı. Teskilattan belirlenecek isimlerin etrafında kenetlenmesini isteyen Sengül, "Izmir'in altyapı, ulasım, pis koku ve otopark gibi birçok konudaki sıkıntısı, artık vatandası da bunalttı. Izmirli, sabırla AK Parti hizmetini bekliyor. Ama çok az kaldı, Izmir'in AK belediyecilige ve kaliteli hizmete olan hasreti 6 ay sonra bitecek" dedi.Toplantıda sosyal medyada etkin olmanın önemi ve nasıl bir tutum sergilenmesi gerektigiyle ilgili bilgilendirici sunumlar yapıldı. Sengül özçekim yaparak, fotografın sosyal medyada paylasılmasını istedi.