Öğrenciler elleriyle aşure yapıp dağıttı

BUGÜN NELER OLDU

Eylül Üniversitesi Seferihisar Fevziye Hepkon Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri, Muharrem ayı sebebiyle 500 kişilik aşure yaparak arkadaşlarına dağıttı. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Himmet Konur ve Yüksek Okul Müdürü Doç. Dr. Turgay Bucak kaselere konan aşureleri süsledi. Aşure geleneği hakkında konuşan Konur, "İslamiyet'te önemli bir yeri olan aşure geleneğini öğrencilerimizin sürdürüyor olması çok güzel. Aşure bir tatlı olmaktan çok paylaşımı da simgeleyen önemli değerdir. Dağıtılan aşure ile birlikte kardeşlik ve paylaşım duyguları da canlanır" dedi. Doç. Dr. Turgay Bucak ise, "Okulumuzda geleceğin şeflerini yetiştiriyoruz. Bu geleneğimizi ileride çalışacakları, Türkiye'deki hatta dünyadaki otellerde bu lezzeti ve geleneği sürdürecekler. Aşure yapımında 41 çeşit malzeme kullanılır. Hazırlıklar yaklaşık 2 gün öncesinde başlar. Malzeme seçerken özellikle dağılmayacak bakliyatlar seçilmeli. Aşure ılık ya da soğuk olarak yenilir. Kaselere alındıktan sonra genellikle nar tanesi, susam, çam fıstığı gibi malzemelerle süslenir" dedi.