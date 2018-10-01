Polislerin tamamı ceza yazınca kazalar azaldı

HÜSEYIN
Aşkın'ın İzmir Emniyet Müdürü olarak atanmasından sonra yaptığı ikili ve resmi görüşmelerde en çok şikayet aldığı konular trafikle ilgili oldu. Trafiğin sağlıklı olarak düzenlenmesi için yapılan analizlerde, kentteki ölümlü ve maddi hasarlı trafik kaza
larına en çok direksiyon başında cep telefonu ile konuşma ve dikkatsiz, tehlikeli araç kullanımı ilk sırada yer aldı. Bu rapor üzerine Emniyet Müdürü Aşkın, trafik ekiplerinin etkin olarak çalışmalarının yanı sıra emniyet bünyesindeki diğer birimlerde görevli olan polislerin de hem cep telefonu hem de tehlikeli araç kullanımına karşı ceza yazmaları talimatını verdi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri bir yıllık sürede 500 bin 986 sürücüye ceza yazdı. Uygulama sosyal medyada hızla yayıldı. Sürücüler ceza yememek için dikkatli davrandı, kazalarda önemli oranda düşüş oldu. Projenin İzmir'deki başarısı üzerine İçişleri Bakanlığı uygulamayı Türkiye geneline yaydı.