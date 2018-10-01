Satsumalar yola çıkıyor

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Ticaret Bakanlığı Batı Anadolu Bölge Müdürlüğü ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği tarafından oluşturulan Satsuma Mandalina Hasat ve İhraç Tarihini Belirleme Komisyonu satsuma mandalinasının 4 Ekim 2018 tarihinden itibaren kesimine, 8 Ekim 2018 tarihinden itibaren de ihraç edilmesine karar verdi. Satsuma mandalinanın geçen yıla göre mevsim koşullarından dolayı 15 gün erken olgunlaştığını belirten Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, satsuma mandalinadaki erken olgunlaşma nedeniyle geçen yıl 23 Ekim olarak belirlenen ihraç tarihinin bu yıl 8 Ekim'e çekildiğini kaydetti. Uçak, "Türkiye 2017'de 75 ülkeye mandalina ihraç ederken, satsuma mandalina ihracatında Rusya, 83 milyon 456 bin dolar ile birinciliğini sürdürdü. Rusya, satsuma mandalina ihracatında toplam yüzde 64'lük paya ulaştı" dedi.