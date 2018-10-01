“Su fiyatlarını indir”

İzmir
liler'in her fırsatta dile getirdiği İZSU'nun fahiş fiyat politikası için Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Eski Grup Başkan Vekili Bilal Doğan'dan tepki geldi. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin geçtiğimiz haftalarda su fiyatlarına yaptığı yüzde 17'lik indirime dikkat çeken Doğan, izmir'de de indirim yapılması çağrısında bulundu. Doğan, "Ankara'da bu yıl içerisinde suya gelen ikinci indirim kararının İzmir'e örnek olmasını diliyoruz. AK Partili belediyecilik anlayışı İzmirle birlikte tüm Türkiye'ye örnek olmuştur" dedi. YILDA 3 ZAM
Doğan, "Bir yılda suya üç kez zam yapan, zamlı fahiş fiyatlarla, kente aksayan hizmetler sunan İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU, uyguladığı su tarifesinden acilen vazgeçmelidir. Yüksek atık su bedelleri ve her yıl katlanarak artan adaletsiz, vatandaşın bütçesine düşman fiyat politikası acilen terk edilmedir. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'na çağrımızdır, Ankara'yı örnek alın, suya indirim yapın. Artık halkın taleplerine kulak tıkamaktan vazgeçin. Geçtiğimiz yıldan bu yana İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok belediyemiz halktan yana tavır alarak su fiyatlarında üst üste indirime gitmekteyken, İzmir'de ise vatandaşlarımıza adeta eziyet edilmektedir. Belediyenin bütçe açığını, yatırımlarda uğranan kamu zararlarını, başarısız yönetimin faturasını artık İzmirlilere yüklemekten vazgeçin" dedi.