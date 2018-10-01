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Tramvay kaza yapınca liler eve gidemedi

Konak Tramvayı, kaza yaptı. Tramvayla aynı güzergahtaki otobüsler kaldırıldığı için alternatif toplu ulaşım imkanı kalmadı. Aktarma yapacaklar son otobüsleri kaçırdı

ONUR TUNGUT
ONUR TUNGUT Egeli Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 1.10.2018
Tramvay kaza yapınca İzmirliler eve gidemedi
KONAK Tramvayı, vatandaşı mağdur etti. Geçtiğimiz gece sondan 1 önceki Halkapınar - Fahrettin Altay seferini yapan tramvay, Ali Çetinkaya Bulvarı ile Şair Eşref Bulvarı'nın birleştiği noktada taksiyle çarpıştı. Gece 00.00'da meydana gelen kazada tramvay yolu kapandı.

AKTARMAYI KAÇIRDILAR
Büyükşehir Belediyesi, tramvayın olduğu gerekçesiyle hat üzerindeki otobüsleri iptal ettği için eli kolu bağlanan vatandaşlar çaresizce yolun açılmasını bekledi. Vatandaşlar çözüm beklerken, Büyükşehir'in kriz yönetimi konusunda sınıfta kalması Hocazade Camii İstasyonu'nda sinirlerin gerilmesine neden oldu. Yaklaşık 40 dakika sonra tramvay seferi yapıldı. Aktarma otobüslerine yetişmek isteyen vatandaşlar, alternatif toplu ulaşım olmayınca aktarma merkezlerindeki son otobüsleri kaçırdı.
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Tramvay kaza yapınca İzmirliler eve gidemedi
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