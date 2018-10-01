Tropik fırtına İzmir’e uğramadan gitti

TÜRKIYE'NIN
batı kıyılarını etkileme ihtimali bulunan tropik fırtınanın vuracağı kentlerin başında olarak görülen İzmir
, fırtınadan etkilenmedi. Kenti, dün sabah saatlerinde yağışın başlaması beklenirken, yağmur yağmayınca İzmirlilir soluğu deniz kenarlarında aldı. Kimisi yürüşüyüş yaptı, kimisi balık tuttu. Ancak öğlen saatleriyle birlikte izmir'de beklenen yağış etkisini göstermeye başladı. Sağanak yağış kentin tamamında etkili oldu. Yağlur suları, kimi yerlerde rögarların taşmasına sebep oldu. Türkiye'nin batı kıyılarını etkisi altına alma ihtimali bulunan tropikal fırtına Ege kıyılarına ulaşmadan kuzeye yöneldi. Ancak fırtınayla gelmesi beklenen sağanak yağış etkisini göstermeye başladı. Biriken sel suları kaldırımları aşarken, bazı yerlerde de rögarlar patladı. Öte yandan, meteoroloji yetkilerinden alınan bilgiye göre, İzmir'de zaman zaman etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli yağışın bu akşama kadar süreceği bildirildi.