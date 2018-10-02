Doktor hatası hayatını kararttı

İzmir
'in Konak İlçesi'ne bağlı Yeşilyurt'ta geçtiğimiz ocak ayında karşıdan karşıya geçerken motosiklet çarpan 61 yaşındaki Halil Kılınç ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Kaval kemiğinde parçalı kırıklar bulunan Kılınç, bacağından ameliyat oldu. Birkaç gün sonra taburcu edilen Halil Kılınç'ın ağrıları 1 hafta boyunca dinmedi. Bacağındaki ağrıları artan Kılınç, hastanenin yolunu tuttu. Doktoru, Kılınç'ın bacağının röntgenini çekti ve evine gönderdi. Bacağındaki ağrıya herhangi bir tedavi uygulanmayan talihsiz adam, başka bir hastaneye gitti. Burada yapılan testlerde ilk ameliyatının yanlış yapıldığı anlaşıldı. Kılınç, 3 kez arka arkaya ameliyata alındı. Geçirdiği kazanın ardından 8 aylık süreç boyunca ayağının üzerine basamadı. DAVA AÇTI
Basit bir kırık yüzünden neredeyse ayağını kaybetme ihtimali olan Kılınç acil olarak yine ameliyata alındı. "Bir an sakat kalacağımı düşündüm" diyen Halil Kılınç, "Parça kırıklı olan ayağım sağa ve sola doğru sallanıyordu. Doktora bunu belirttiğim de tekrar film çekip beni gönderdi. Başka bir özel hastaneye gitmeye karar verdim. Gittiğim hastanedeki doktor, ameliyatın kaval kemiği üzerinden değil etin olduğu baldır tarafından yapılması gerektiğini söyledi. Bacağıma baldırımdan et ve göbeğimden deri takviye edilerek tekrardan ameliyat oldum. Daha sonra ayağımın yarası iyileşti, nakledilen et tuttu. 8 aylık süreçte hayatımın bir an bittiğini düşündüm. Maddi ve manevi olarak çok zor günler geçirdim. Çektiğim acıları geri getirmez ama bu kadar ihmal için hastaneye 100 bin liralık tazminat davası açtım" diye konuştu.