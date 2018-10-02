Ege’yi sağanak vurdu Tropik fırtına Ege’yi teğet geçti ancak beraberinde getirdiği sağanak yağış bölgeyi etkisi altına aldı. Ege’de aşırı yağış sele neden oldu. Yollar göle döndü ,hastane, ev ve iş yerlerini su bastı

Giriş Tarihi: 2.10.2018