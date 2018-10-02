Ege’yi sağanak vurdu

Yunanistan üzerinden gelen kasırganın Ege Bölgesi'ni teğet geçmesiyle beraber sağanak yağış İzmir
, Manisa
ve Balıkesir
'de etkili oldu. 2 gündür İzmir'de etkili olan sağanak, dün sabah saatlerinde şiddetini artırdı. Dün sabah saatlerinde başlayan yağmurla birlikte ev ve iş yerlerini su bastı. Yollardan akan yağmur suları nedeniyle trafik de zaman zaman kilitlenme noktasına geldi. Bazı vatandaşlarda yağmurdan şemsiyeler yardımıyla ve saçakların altına gizlenerek korundu. Su birikintilerinin olduğu bölgelerde ise belediye ekipleri yoğun çaba harcayarak suları tahliye etmeye çalıştı. Bazı vatandaşlarda iş yerlerinden suları tahliye etti. Sağanak yağıştan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'de nasibini aldı. Su basan hastanenin Ortapedi Servisi'nde hastalar, tekerlekli sandalye ve sedye ile dışarı çıkarıldı. Suyun girişinin engellenmesi için giriş kapısına kum torbaları konuldu. Karşıyaka'da, şiddetli rüzgar ve yağmur nedeniyle Bostanlı Vapur İskelesi'nin Alsancak- Pasaport girişi bölümünde tavanın bir kısmı çöktü. Tavandan düşen parçalar, vapur bekleyen yolcuların paniklemesine yol açarken, yaralanan olmadı. HEYELAN OLDU
Tire'de, sağanak nedeniyle Güme Dağı Paşa Çeşmesi mevkisinde heyelan meydana geldi. Kayan toprak ve kaya parçaları nedeniyle yol ulaşıma kapanırken, bir otomobil de şarampole devrildi. Ekiplerin dozerlerle yolu açmasının ardından bölgede trafik 2 saat sonra normale döndü, araç da çekici yardımıyla kurtarıldı. Yetkililer Tire-İncirliova Karayolu'nu kullanmak isteyen vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarırken bölgede tedbir amaçlı çalışmaların sürdüğü bildirildi. Kuzey Ege sahillerinde ise zaman zaman 70 kilometre hıza kadar çıkan lodos, dev dalgalar neden oldu. Balıkesir'in Edremit İlçesi'nde balıkçılar teknelerini dev dalgalardan ve rüzgardan korumak için dere içlerine ve limanlara çekti. Bazı sahil kesimlerinde ise rüzgarın da etkisiyle dev dalgalar sahillere aşarak yazlıkların bahçe duvarlarına çarpmaya başladı. Manisa'nın Turgutlu İlçesi'nde sağanak yağmur nedeniyle bazı cadde ve sokaklar dereye dönerken, sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı. İstasyonaltı Mahallesi Gar mevkiinde cadde ve sokaklarda biriken sular, araç ve yaya trafiğini olumsuz etkiledi, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Dereye dönen sokaklarda çok sayıda rögarlar tıkandı. Elektrik kesintisi nedeniyle de Yarıntı Su Pompalama Tesisleri'nden bir çok mahalleye su verilemedi.