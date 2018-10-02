Galen için geldi, gönüllü elçi oldu

JAPON
öğretim üyesi Dr. Kaori Goto, ilaç biliminin kurucusu Galen'in doğduğu toprakları görmek üzere İzmir
'in Bergama İlçesi'ne geldi. D.r. Goto, Türkiye'ye tutukuyla bağlandı. Gönüllü turizm elçisi olan Goto, Türkiye'nin tanıtımı için çalışmaya başladı. UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan Bergama'da tarihi Arasta Çarşısı'nın dar sokaklarında sırtında çantasıyla yürüyerek esnafa selam veren 55 yaşındaki Japonya vatandaşı Kaori Goto, yeni yeni öğrendiği Türkçesi ve yüzündeki gülümsemeyle dikkati çekiyor. Kendisini artık bir Bergamalı olarak tanımlayan, kurduğu Japon Galenus Derneği ile kente fayda sağlamaya çalışan Dr. Kaori Goto, ilk kez 2011 yılında geldiği Türkiye'ye hayran kaldığını söyledi. Goto, "Rüyamda bir kapının açıldığını ve papatyaların bulunduğu bahçede eski hocaların beni davet ettiğini. 2011 yılında Bergama'ya geldim, Asklepion'u gördüm ve Galen'in beni buraya çağırdığını hissettim" diye konuştu. İzmir'in Japonya'da tanıtılması için İZKA tarafından Tokyo ve Maebashi kentlerinde etkinliklere gönüllü olarak katıldığını belirten Goto, Türkiye ile ilgili deneyimlerini anlattığını söyledi.