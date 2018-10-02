Gergül İnşaat’tan İzmir’e dev proje

YAKLAŞIK
30 yıllık deneyimi ve tecrübeli teknik ekibiyle 2010 yılında Mavişehir Modern markasının temellerini atan Gergül İnşaat, ilke edindiği "özde değil, sözde anahtar teslimi" anlayışıyla tamamlamış olduğu Mavişehir Modern, Mavişehir Modern2, Mavişehir Modern3 ve Mavişehir Modern4' ten sonra yeni projesi Ataşehir Modern İzmir
' in hazırlıklarına devam ediyor. Çevreyoluna ulaşımın 1 dakika olduğu proje alanının çevresinde özel okullar ve devlet okulları, süpermarketler, hastaneler ve özel sağlık kurumları, spor tesisleri, kafe ve restoranlar, toplu taşıma ve bankalar yürüyüş mesafesinde konumlanıyor. Ayrıca İzmir'in en popüler alışveriş merkezleri Ataşehir Modern' e 2 dakikalık mesafede konumlanıyor. LANSMAN YAPILACAK
Ataşehir Modern'in duyulmasının ardından, proje yoğun talep görmeye başladı. Gergül İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Gültekin, projenin hazırlıklarının kısa süre içinde tamamlanarak lansmanının yapılacağını söyledi. Bulunduğu konum ve projenin büyüklüğü nedeniyle İzmir ekonomisine önemli katkı sunması beklenen Ataşehir Modern, şehir hayatından vazgeçemeyen doğa ile iç içe olmak isteyenler için cazip bir seçenek yaratacak. Ekim ayı sonu gibi tanıtım fiyatlarıyla satışa sunulması beklenen projenin önümüzdeki günlerde lansman tarihinin duyurulması bekleniyor.