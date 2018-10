Göz-Göz’ün ayak sesleri

BUGÜN NELER OLDU

Spor Toto Süper Lig'de Göztepe, evinde Konyaspor'u devirerek galibiyet serisin 3 maça çıkardı. Geçtiğimiz sezonu Türkiye Şampiyonu olarak tamamlayan Akhisar ise lige bir türlü adapte olamadı. Deplasmanda Alanyaspor'a mağlup oldu. Spor Toto 1. Lig'de Denizli spor, 3-0 kazanırken, Ege Derbisinde Balıkesir spor evinde Altay'ı devirdi. Altınordu ise Hatay deplasmanında geriye düştüğü maçta beraberliği yakalayarak 1 puanı almayı başardı. Gizem Yılmazer sordu, Lebip Timor ve Serhan Çifdalöz temsilcilerimizi değerlendirdi.Çok ilginç bir maç başlangıcı vardı. Önce yağmur, hemen başlarda sönen aydınlatma ışıkları, ardından patlayan top ama tüm bunların ötesinde de muhteşem bir Göztepe. Hemen başlarda buldukları gol, ardından ikinci golü aramaları, temposu, yardımlaşması özetle futbolun tüm doğrularını sahaya yansıttılar ve devreye 2-0 gittiler. Ancak ikinci yarı bu kez Konya aldı sazı eline. Erken buldukları golle umutlandılar ama sonra da Göztepe taraftarı girdi devreye ve takımı ayakta tuttu. 3-1'i bulduktan sonra da farkı kaçırdılar. Soruna dönersek, evet efsanenin dönüşüne tanıklık etmekteyiz.Her iki takımın da ağır saha ve kaygan zemine rağmen sergiledikleri oyun nefes kesti. Bir futbolsever olarak iki takıma da teşekkür borçluyuz. İlk yarının tamamı ile ikinci yarının son bölümünde müthiş bir Göztepe vardı sahada. 3 maç üst üste kazanarak seriye bağladılar. Göztepe taraftarına ayrı bir paragraf açmamız lazım. Bu yağmura rağmen gelmeleri, takım oyundan düştüğü anlarda takımı desteklemeleri her türlü övgüye değerdir. Sahaya 11 kişi çıktılar ama taraftar da devreye girince 12 kişi oynadılar maçı.İkinci yarıda Fatih penaltıyı kurtarınca takım şahlandı adeta ve tek kale oynamaya başladı. Sonra Alanyaspor 10 kişi kaldı ve uzatmalarla beraber Akhisarspor yaklaşık 25 dakika 1 fazla oynadı, topa daha çok hakim oldu ama skoru eşitlemeye giderlerken ikinciyi yediler. Seleznyov'un uzatmalarda attığı gol bir işe yaramadı. Cihat hoca takımı toparlayacaktır. Zaman tanımak lazım.Deplasmanda bu kadar net fırsatlar her zaman gelmez. Üstelik rakip 10 kişi kaldıktan sonra her şeyi denediler ama son vuruşlarda istediklerini bulamadılar. Cihat hoca hem kadro tercihi, hem oyuncu değişiklikleri ile doğru işler yaptı ama futbolun değişmez kuralı işledi ve atamayana attılar.Kongre sonrası yönetimde taşlar yerine oturdu. Huzur buldular. Bu da sahaya yansıdı.Sezon başından bu yana söylüyoruz, yazıyoruz, bu takım son haftaya kadar yarışın içinde olur.Sürpriz bir skor değil 3-0. İki takım arasında büyük bir kalite farkı var. Ben hem skora sevindim hem de taraftarın takımı sahiplenmesine sevindim.Öncelikle Giray hocayı kutlamak istiyorum. Transfer yasağı, seyirci cezası, ilk 2 iç saha maçını da Akhisar'da oynamasına rağmen takım disiplinini ön plana çıkararak takımı hep ayakta tutmayı başardı. Altay karşısında belki oyun olarak bariz üstünlükleri yoktu ama müthiş bir mücadele koydular ortaya. Altay ise özellikle ikinci yarıda skoru dengeledikten sonra çok şans yakaladı ama bu kez de kaleci Vukoviç'e takıldılar.Altay şanssız bir golle geriye düştü. Sonra başa baş bir oyun oynadılar ama son vuruş becerileri yoktu. Balıkesirspor ise her türlü olumsuzluğa rağmen devre arasına kadar en az kayıpla gitmeyi hedefliyor.İlk yarıda beklediğimiz Altınordu yoktu sahada. İkinci yarıda ise devamlı saldıran ve pozisyon bulan bir Altınordu izledik ama ne yazık ki takımın gol sorunu devam ediyor. Devre arasına kadar bu sıkıntıyı yaşayacaklar.Oyun anlamında bir sıkıntıları yok ama pozisyon bulmakta, bulduklarında da atmakta zorlanıyorlar. İkinci yarıda neredeyse tek kale oynadı. Deplasmanda alınan her puan değerlidir.