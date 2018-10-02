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İEÜ mezunu ’da göç kent ve suçu inceleyecek

Giriş Tarihi: 2.10.2018
İEÜ mezunu İtalya’da göç kent ve suçu inceleyecek
İZMİR Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Sosyoloji Bölümü Mezunu Cansu Sönmez, İngiltere'de Plymouth Üniversitesi'nde Kriminoloji alanında burslu yüksek lisansını tamamlamasının ardından 'da Gran Sasso Bilim Enstitüsü Yüksek Üniversitesi'nde tam burslu doktora yapacak. Kent çalışmaları ve bölgesel bilimler doktora programında 4 yıl boyunca çalışmalar yapmaya hazırlanan İzmir ekonomi üniversitesi (İEÜ) Sosyoloji Bölümü Mezunu Cansu Sönmez, Ekonomik Kalkınma ve İş birliği Örgütü (OECD), L'Aquila Üniversitesi ve Londra Ekonomi Üniversitesi (London Schools of Economics) iş birliğiyle araştırmalarda yer alacak. Sönmez, "Üniversitemde aldığım lisans eğitimim bugünkü kariyer yolumun kapılarını açtı" dedi.
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İEÜ mezunu İtalya’da göç kent ve suçu inceleyecek
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