İEÜ mezunu İtalya’da göç kent ve suçu inceleyecek

İZMİR
Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Sosyoloji Bölümü Mezunu Cansu Sönmez, İngiltere'de Plymouth Üniversitesi'nde Kriminoloji alanında burslu yüksek lisansını tamamlamasının ardından İtalya
'da Gran Sasso Bilim Enstitüsü Yüksek Üniversitesi'nde tam burslu doktora yapacak. Kent çalışmaları ve bölgesel bilimler doktora programında 4 yıl boyunca çalışmalar yapmaya hazırlanan İzmir ekonomi üniversitesi (İEÜ) Sosyoloji Bölümü Mezunu Cansu Sönmez, Ekonomik Kalkınma ve İş birliği Örgütü (OECD), L'Aquila Üniversitesi ve Londra Ekonomi Üniversitesi (London Schools of Economics) iş birliğiyle araştırmalarda yer alacak. Sönmez, "Üniversitemde aldığım lisans eğitimim bugünkü kariyer yolumun kapılarını açtı" dedi.