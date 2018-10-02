Kocaoğlu gidiyor sorunlar duruyor

2004 yılı mart ayında gerçeklestirilen yerel seçimlerde Bornova Belediye Baskanı seçildikten 70 gün sonra merhum Ahmet Piristina'nın vefatı ile belediye meclisinde yapılan oylamada Büyüksehir Belediye Baskanlıgı koltuguna oturan Aziz Kocaoglu, yaklasmakta olan yerel seçimler öncesi düzenledigi basın toplantısı ile aday olmayacagını açıkladı. Ahmet Adnan Saygun Konser Salonunda düzenlenen basın toplantısında konusan Baskan Kocaoglu, "150 yıllık kent belediyecilik tarihinde en uzun süreli baskan olarak yer almak en büyük gururum. Ve bugün 2019 yerel seçimlerinde aday olmama kararımı Izmirlilerle paylasıyorum" dedi. Bu açıklama ile Izmir'de 14.5 yıldır devam eden Kocaoglu dönemi de resmen sona ermis oldu. 24 Haziran genel seçimleri sonrası tavrını degisimden yana koyan Kocaoglu, bu yönde yaptıgı açıklama ile kurultaycıların baslattıgı imza sürecinin de fitilini atesleyen kisi olmustu. Bu açıklamaları ile Genel Baskan Kemal Kılıçdaroglu ile ters düsen Kocaoglu son olarak partisinin kurulus yıldönümü olan 9 Eylül'de, CHP'nin Cumhurbaskanı Adayı Muharrem Ince'yi, kentin kurtulus törenlerine davet ederek tarafını iyice belli etmisti. Kocaoglu'nun degisimden yana tavır alması o süreçte siyasi kulislerde genel merkezin Kocaoglu'nu gözden çıkardıgı yorumlarına neden olmustu. Tüm bu gelismelerden sonra aday olup olmayacagı merak konusu olan Kocaoglu, kararını seçimlere 6 ay kala yani 1 Ekim'de açıklayacagını belirtmisti. HEP AYNI SORUNLAR
Dün Ahmed Adnan Saygun Konser Salonu'nda basın mensuplarının karsısına çıkan Kocaoglu, bu güne kadar hayata geçirdigi belli baslı projeleri anlattıktan sonra resmen aday olmayacagını açıkladı. Kocaoglu'ndan geriye kent içinde tramvayın da devreye girmesi ile kesmekese dönen trafik, 10 yılı askın süredir bir arpa boyu dahi yol kat edilemeyen çöp sorunu, geçtigimiz günlerde kentin üzerine kabus gibi çöken pis koku, bir türlü baslanamayan körfez rehabilitasyon projesi, eksik altyapı nedeniyle her yagmurda su basan ev ve isyerleri ile altyapı çalısmaları nedeniyle kazılan fakat kapatılmadıgı için köstebek yuvasına dönen cadde ve sokaklar ile büyük kanal projesi kapsamında insa edilen kolektörlerin iyi çalıstırılamamasından kaynaklı denize akıtılan lagım suları kaldı. Kocaoglu'nun aday olmayacagını açıklaması ile birlikte siyasi kulislerde de hareketlilik basladı. Partisinin Büyüksehir Belediye Baskan Adayı olabilmek için Kocaoglu'nun 'yokum' açıklamasını bekleyen çok sayıda ilçe belediye baskanı, milletvekili ve siyasetçi de dünkü basın toplantısının ardından resmen harekete geçti. Kocaoglu'ndan bosalan koltuga talip olan adayların çoklugu önümüzdeki günlerde CHP'de yasanacak iç çekismenin de habercisi olarak yorumlandı. KİMLERİN ADI GEÇİYOR
Kocaoglu'nun yerine kimin aday gösterilecegi ise merak konusu. Parti kulislerinde 14 isim sıklıkla dillendirilmeye baslandı. Bayraklı Belediye Baskanı Hasan Karabag, Seferihisar Belediye Baskanı Tunç Soyer, Narlıdere Belediye Baskanı Abdül Batur, Balçova Belediye Baskanı Mehmet Ali Çalkaya, Bornova Belediye Baskanı Olgun Atilla, Karsıyaka Belediye Baskanı Hüseyin Mutlu Akpınar, Bergama Belediye Baskanı Mehmet Gönenç, CHP Izmir Milletvekilleri Kamil Okyay Sındır, Tacettin Bayır, Tuncay Özkan, Murat Bakan, Atilla Sertel, eski Milletvekili Musa Çam, Karsıyaka eski Belediye Baskanı Cevat Durak ve EBSO Baskanı Ender Yorgancılar'ın ismi partililer tarafından sıkça telaffuz ediliyor. Bu isimlerden mevcut belediye baskanlarından Karabag, Soyer ve Batur'un ismi ön plana çıkarken, vekillerden Sındır'ın sansının yüksek oldugu konusuluyor. 'DEĞİŞİM GEREKLİ' AK
Parti İzmir
İl Başkanı Aydın Şengül, Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun 31 Mart'taki yerel seçimde aday olmayacağına ilişkin kararını değerlendirdi. Başkan Şengül, "Sayın Aziz Kocaoğlu'nun aldığı kararın kendisi için hayırlı olmasını diliyorum. İzmir'de neyi yapıp yapamadığını halkımız en iyi şekilde değerlendirecektir. Aziz Bey'in 'değişim gerekli' sözüne katılıyorum. 31 Mart'ta Kocaoğlu'nun başkanlığıyla birlikte aynı zamanda CHP'nin İzmir'deki iktidarını da zaten sonlandıracağız. Böylece İzmir'de değişimi en güzel şekilde yapmış olacağız" dedi.