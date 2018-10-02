Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Milletin hizmetkarı olun

Milletin hizmetkarı olun

Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, yerel seçimde belediye başkanı aday adayı olmak isteyenlere böyle seslendi

Giriş Tarihi: 2.10.2018
Milletin hizmetkarı olun
BALIKESIR Büyüksehir Belediyesinin vizyon projesi olan yol çalısmasında sona yaklasılıyor. Cengiz Topel Caddesinin üzerinden geçecek olan 285 metrelik viyadügün ilk fora kazıkları çakıldı. Çalısmaları yerinde izleyen Büyüksehir Belediye Baskanı Zekai Kafaoglu, Pasaalanı Mahallesi'ni Adliye Kavsagı'na baglayacak yol insaatının son asamalarına geldiklerini ifade etti, "Fora kazık çakma isleri 15 günde bitecek" dedi. Milletin hizmet belediyeciligini AK Parti ile gördügünü ifade eden Baskan Kafaoglu, "Belediye baskanlarının bundan sonraki ismi; millete hizmet eden, hizmetkarlardır. Hizmetkar olmak istemeyen hiçbir zaman belediye baskanlıgına soyunmasın. Simdi artık trend gönül belediyeciligi. Cumhurbaskanımızı takip ediyoruz bize vermis oldugu talimatları aynen uyguluyoruz. Cumhurbaskanımız talimatında bize, Bir kibirlenmek, gururlanmak asla yok. Iki tevazu, tevazu demisti 3 defa ve arkasından da en büyük yatırım gönülleri fethetmeye yapılan yatırım demisti. Simdi bundan sonra bütün Türkiye gönül belediyeciligi ile tanısacak, gönül belediyeciligi yoluna devam edecek. Durmak yok. Yola devam" seklinde konustu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Milletin hizmetkarı olun
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN