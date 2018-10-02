Milletin hizmetkarı olun

BUGÜN NELER OLDU

Büyüksehir Belediyesinin vizyon projesi olan yol çalısmasında sona yaklasılıyor. Cengiz Topel Caddesinin üzerinden geçecek olan 285 metrelik viyadügün ilk fora kazıkları çakıldı. Çalısmaları yerinde izleyen Büyüksehir Belediye Baskanı Zekai Kafaoglu, Pasaalanı Mahallesi'ni Adliye Kavsagı'na baglayacak yol insaatının son asamalarına geldiklerini ifade etti, "Fora kazık çakma isleri 15 günde bitecek" dedi. Milletin hizmet belediyeciligini AK Parti ile gördügünü ifade eden Baskan Kafaoglu, "Belediye baskanlarının bundan sonraki ismi; millete hizmet eden, hizmetkarlardır. Hizmetkar olmak istemeyen hiçbir zaman belediye baskanlıgına soyunmasın. Simdi artık trend gönül belediyeciligi. Cumhurbaskanımızı takip ediyoruz bize vermis oldugu talimatları aynen uyguluyoruz. Cumhurbaskanımız talimatında bize, Bir kibirlenmek, gururlanmak asla yok. Iki tevazu, tevazu demisti 3 defa ve arkasından da en büyük yatırım gönülleri fethetmeye yapılan yatırım demisti. Simdi bundan sonra bütün Türkiye gönül belediyeciligi ile tanısacak, gönül belediyeciligi yoluna devam edecek. Durmak yok. Yola devam" seklinde konustu.