Ölüme terk edilen at için seferberlik

BALIKESIR'IN
Erdek İlçesi'ne bağlı Çuğra mevkisindeki boş arazide bağlı ve hasta olarak kaderine terk edilen atı gören hayvansever Aysel Şengüder, sosyal medya üzerinden destek çağrısında bulundu. Paylaşımı gören sanatçı Haluk Levent
'in başkanlığını yaptığı Anadolu Halk ve Barış Platformu (AHBAP) üyeleri, olay yerine bir veteriner gönderdi. Burada atın ilk tedavisi ve aşıları yapıldı. AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey de Şengüder'e ulaşarak atın kurtarılması için ne gerekiyorsa yapılacağını belirtti. Canbey, ilgili birimlerle iletişime geçerek atın tedavisi için nakledilmesini sağladı. At, ilk tedavisinin ardından Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'ne nakledildi.