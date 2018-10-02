Ördeğini öldürdüğü için köpekleri vurdu

BALIKESIR'DE
Adatepe Sanayi Sitesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre Semih Dalgıç'ın iş yerinde beslediği köpekler, başka bir esnaf tarafından ördeklerini yediği iddiasıyla tüfekle vuruldu. Sanayi sitesinde marangoz atölyesi bulunan Dalgıç, köpeklerinin öldürüldüğü gerekçesiyle hayvanseverlerle birlikte Balıkesir
Adliyesi'ne giderek, köpeklerini vuran şahıs hakkında suç duyurusunda bulundu. Adliye çıkışında açıklama yapan Dalgıç, "Olay iş yeri güvenlik kamerasına da yansımış. Köpekleri öldüren hakkında suç duyurusunda bulundum. Elimdeki görüntüleri de savcılığa sundum" dedi. CEZASINI ÇEKSIN
Köpekleri öldüren şahsın cezasını çekmesini istediğini belirten Dalgıç, "Atatepe'deki iş yerimde köpek besliyorum. Bunlardan ikisi 23 Eylül pazar günü tüfekle başlarından vurularak öldürüldü. Köpeği öldüren şahsa neden böyle bir şey yaptığını sordum ve "Ördeğimi öldürdü" şeklinde cevabı aldım. Öldürüldüğü söylenilen farklı köpekler de var ama onlardan kesin emin değiliz. Bu köpekler doğduğu günden beri elimizde büyüdü. Biri 3-4 diğeri de 6-7 aylıktı" diye konuştu. Balıkesir Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Makbule Oğuzkut ise beraberindeki hayvanseverlerle Semih Dalgıç'a destekte bulunmak ve köpeği vuranlardan şikayetçi olmak için geldiklerini söyledi.